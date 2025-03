A escola de samba Rosas de Ouro conquistou o título de campeã no carnaval de São Paulo no último quesito da apuração

A escola de samba Rosas de Ouro é a campeã do carnaval de São Paulo 2025. No início da noite desta terça-feira, 4, a agremiação conquistou o título de vencedora após a apuração no Sambódromo do Anhembi. Em uma virada nos últimos quesitos, a escola conseguiu a melhor nota da folia.

A escola empatou com a Acadêmicos do Tatuapé com 269.8, mas o desempate foi feito pela soma das notas totais (sem excluir a nota mais baixa).

Neste ano, a escola cantou o enredo ‘Rosas de Ouro em uma Grande Jogada’, no qual falou sobre a história dos jogos e como eles influenciaram a sociedade ao longo dos anos.

A rainha de bateria da Rosas de Ouro é Ana Beatriz Godoi, que desfilou com uma fantasia com uma flor de LED que mudava de cor e exalava perfume.

O último título da Rosas de Ouro foi em 2010. Antes disso, a agremiação também venceu nos anos de 1983, 1984, 1990, 1991, 1992 e 1994.

Leia o samba-enredo:

O medo de perder não pode superar (bis)

A gana de vencer, o jogo vai virar

Rosas de Ouro, a grande jogada

Pode apostar (que)

O destino da vida no sopro do vento

Em cada partida um novo momento

Escreve em cada canto

O encanto a sonhar

E dar as cartas de verdade

É construir a identidade

Na sorte você é meu par

Em busca da vitória, vamos lá !

Pra conquistar a glória (bis)

Lutar, fazer história !

Se tornar um herói

A cada competição

Uma nova emoção

E mergulhar na fonte do saber e do lazer

Com nobreza e coragem

No tabuleiro descartar

A pura ganância

A sombra do azar

Vista a fantasia bom é ser criança

E conectar o mundo na palma da mão

Vai reflorescer

A rosa do meu coração