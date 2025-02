Rainha do camarote, Carol Sampaio renova visual para o carnaval: 'Reencontro comigo mesma'

CARAS Brasil obteve imagens exclusivas da transformação de Carol Sampaio

Carol Sampaio (42) retorna à Marquês de Sapucaí, no Rio, nesta sexta-feira, 28, quase um ano após dar à luz Antonio, fruto do casamento com o chef de cozinha Frederico Xavier. 'Rainha do Camarote', ela está por trás dos espaços mais badalados da folia carioca e de outros estados do Brasil.

CARAS Brasil obteve com exclusividade a transformação que a estrela passou para brilhar na primeira noite de festa na cidade maravilhosa. Assinada pelo cabeleireiro Anderson Couto, responsável por transformações icônicas de famosas, o novo visual traz um loiro dourado pra lá de iluminado.

Ela adotou um cabelo mais harmony com baixo contraste, dando visibilidade ao visual do rosto ao mesmo tempo em que os fios sobressaem. A transformação marca uma nova era da famosa nos eventos mais badalados do País.

No ano passado, ela estava grávida de oito meses e firme na 'loucura' que é o carnaval. Agora, a empresária promete retornar com a beleza renovada para encantar os camarotes mais badalados da festa.

“A transformação do meu cabelo veio acompanhada de uma transformação interna. Esse loiro não é só uma mudança de visual, mas um reencontro comigo mesma, um resgate da minha essência e da minha autoestima. A maternidade me trouxe um novo olhar sobre a vida, eu celebro essa fase com coragem, autoconfiança e iluminada. Me sinto renovada e pronta para viver mais um Carnaval com toda intensidade”, comenta Carol Sampaio em entrevista à CARAS Brasil, pouco antes de deixar o estúdio de beleza para seguir rumo à Marquês de Sapucaí.

A transformação da estrela tem a assinatura do cabeleireiro Anderson Couto, que também é embaixador da TRUSS.

