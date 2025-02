Quitéria Chagas, rainha de bateria da Império Serrano, desabafa sobre incêndio: 'Em choque'

Em entrevista à CARAS Brasil, Quitéria Chagas desabafa sobre perdas das fantasias da Império Serrano em incêndio

Quitéria Chagas, rainha de bateria da Império Serrano, está desolada após incêndio de grandes proporções no prédio da Maximus Confecçoes, na manhã desta quarta-feira, 12, atingir toda a produção das fantasias para o carnaval de 2025 da agremiação da Série Ouro do Rio. Outras duas escolas, a Unidos da Ponte e Unidos de Bangu também foram prejudicadas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela conta que está tentando encontrar forças para apoiar toda a comunidade às vésperas dos desfiles marcados para o dia 1º de março na Marquês de Sapucaí, no Rio. "Estou em choque, triste e desolada", desabafa, por telefone.

"Não estou bem até agora, mas tem que dar força para a escola, para a comunidade. A gente tem ensaio, eu estava, todo mundo se preparando, inclusive nessa fábrica, estavam confeccionando as camisas do ensaio técnico para domingo, e agora a gente não sabe como vai ser tudo. Esperar as decisões das autoridades, a escola deve tentar, tem muita coisa para resolver, esperar as decisões deles, o que vai impactar é que a gente não vai ter as fantasias das alas todas", lamenta.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que nenhuma escola atingida pela tragédia vai ser rebaixada. Apesar da declaração a favor das agremiações neste momento difícil, Quitéria conta que não sabe como o desfile vai acontecer agora que fantasias foram perdidas.

"Esperamos que tudo aconteça da melhor forma possível para a gente conseguir. Eu estava tão feliz com o carnaval, esperançosa de dar tudo certo, agora a gente fica meio em baixa, mas vamos ver o que eles vão fazer. Tem várias escolas querendo ajudar, empresas, empresários, setor público, privado. Vamos ver o que vai acontecer e pensar positivo. Agora é muito precoce falar quais são as definições. É ter esperanças que vão chegar em alguma confusão pra dar tudo certo", torce.

A rainha de bateria conta que toda a escola está unida para buscar soluções e amenizar o impacto causado pelo incêndio no desenvolvimento do desfile. Em nota, a Liga RJ lamenta o acidente e informa que está acompanhando de perto a situação. "Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo", afirmou a Liga.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE QUITÉRIA CHAGAS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quitéria Chagas (@quiteriachagas)

LEIA TAMBÉM:Médica explica diagnóstico de Bruna Marquezine: 'Envolve adaptação'