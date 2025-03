Quem vai ser a nova rainha de bateria da Grande Rio? Paolla Oliveira desfila pela última vez

Musas da Grande Rio disputam posto de rainha de bateria deixado por Paolla Oliveira. Vote na enquete!

A Acadêmicos do Grande Rio desfilou na Marquês de Sapucaí, no Rio, nesta terça-feira, 5, com destaque para a última passagem de Paolla Oliveira (42) como rainha de bateria da escola de samba. A atriz, que será a Heleninha Roitmann no remake de Vale Tudo, anunciou saída do posto em decisão difícil. Ela, no entanto, deseja desfilar em outras alas.

Com o principal e mais almejado posto de uma escola vago, surgem nomes para substituir a artista. Entre as cotadas ventiladas nos bastidores do carnaval, duas ex-BBBs que se enfrentaram na mesma edição do reality show: Isabelle Nogueira (32) e Alane Dias (25) do BBB 24. Além delas, Luciene Santinha -- que frequenta a escola desde os seis anos, aparece com outra favorita.

A disputa pelo posto de rainha de bateria da Grande Rio não é travada apenas pelas principais citadas. A influenciadora digital Mileide Mihaile (35) e a apresentadora Adriana Bombom (51) também querem a vaga deixada pela atriz. (VOTE NA ENQUETE)

Carnaval: Quem vai ser a nova rainha de bateria da Grande Rio? Adriana Bombom

Alane Dias

Isabelle Nogueira

Luciene Santinha

Mileide Mihaile

A direção da agremiação ainda não se pronunciou oficialmente sobre a escolha da nova rainha. Internamente, a principal ideia é a de promover uma mulher que já está na escola ao invés de buscar um nome fora do ciclo.

O adeus de Paolla Oliveira

Capa da CARAS, a estrela de Vale Tudo destaca a decisão difícil em deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio. "Vou me despedir desse posto mas, nunca, jamais, do Carnaval, jamais da Grande Rio. O Carnaval mora em mim. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. Sim. Eu acho que essa escolha está sendo difícil, mas é isso", declara.

A atriz ocupa o lugar de destaque desde 2020. Antes disso, ela desfilou em 2009 e 2010. Sua despedida da escola foi marcada por muita emoção e homenagem da direção.

