Priscila Vaz reflete sobre retorno ao Carnaval após relacionamento tóxico: 'Amor próprio'

Atriz e empresária, Priscila Vaz (25) é conhecida por sua participação como Margarida na novela Escrava Mãe (2016), da Record, e pelo papel em Secrets (2024), longa que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Marbella, na Espanha. Multifacetada, a intérprete também vai ser destaque do Carnaval no desfile da Beija-Flor de Nilópolis. Em entrevista à CARAS Brasil, ela reflete sobre o retorno à Sapucaí após um relacionamento tóxico: "Amor próprio", declara.

Superação no Carnaval

Depois de dois anos longe da Marquês de Sapucaí, Priscila está de volta ao Carnaval com um brilho renovado e uma história de superação pessoal. A artista explica que a ausência dos desfiles não foi por vontade própria, mas motivada por um relacionamento que a fez renunciar a uma de suas maiores paixões.

“O Carnaval sempre foi um espaço onde eu me sentia livre, conectada com minha essência, mas me vi apagando essa parte de mim para não desagradar alguém que não sabia me amar de verdade”, confessa.

Mesmo com uma carreira em ascensão e uma trajetória no mundo dos negócios que vem desde os seus 18 anos, a atriz enfrentava um desafio emocional em sua vida pessoal. "Deixei de fazer o que me fazia feliz porque acreditava que isso era o certo para manter a relação. O problema é que, enquanto eu tentava agradar, fui me perdendo de mim mesma”, relembra.

Priscila declara que agora, livre desse ciclo, seu retorno à Sapucaí tem um propósito diferente: celebrar sua liberdade e reencontrar sua verdadeira identidade. “O Carnaval representa alegria, mas, para mim, neste momento, ele também simboliza resistência. Voltar é um ato de amor próprio. Hoje, eu danço por mim, pelo que sou, pelo que vivi e superei”.

Amor próprio

Para a atriz, a preparação para o desfile deste ano tem um sabor especial: “Quando coloquei a fantasia e pisei novamente na quadra, senti uma força que há muito tempo estava adormecida. Era como se eu dissesse para mim mesma: ‘Você voltou, e agora ninguém mais vai apagar o seu brilho’”, afirma ela, que vê cada ensaio, batida da bateria e detalhe da fantasia como pedaços de uma nova fase da sua vida.

A artista deseja que seu retorno marque não apenas um novo momento em sua trajetória, mas também inspire uma reflexão sobre a importância de não se calar e incentive outras mulheres que enfrentam relacionamentos que privam a liberdade e paixões a buscar o fim desse ciclo.

“Se eu pudesse dar um conselho para quem está lendo isso, seria: nunca permita que alguém defina o que você deve ser. O amor de verdade não limita, ele liberta”, conclui.

