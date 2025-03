Preta Gil explica decisão de mostrar cicatriz no carnaval: ‘Botei pra jogo’

Preta Gil aparece com a cicatriz no abdômen à mostra no carnaval e explica como foi a escolha do look da noite

A cantora Preta Gil marcou presença no camarote Expresso 2222, de sua família, no carnaval de Salvador durante a madrugada deste domingo, 2. No evento, ela atraiu os olhares para sua cicatriz no abdômen, que é resultado da longa cirurgia que realizou em dezembro para remover seis tumores.

Nos bastidores, ela contou como foi a escolha do look que destacou a cicatriz. "Eu tenho uma grande amiga minha que é estilista e dona de uma marca de biquíni, e ela fez um biquíni maior e uma saída de praia, uma saia pra eu usar na praia. Eu olhei e falei: ‘Não, vou usar no camarote, porque é bonito, né?’. Acho que sensualizei, botei pra jogo, mas é isso aí, tô viva!", disse ela ao site Alô Alô Bahia.

Além disso, a estrela contou que estava curtindo o carnaval com autorização de seus médicos. "Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa", afirmou.

Saiba os detalhes do que foi feito na cirurgia de Preta Gil

No programa Fantástico, da Globo, o público descobriu os detalhes do que aconteceu na cirurgia de Preta Gil. Os médicos precisaram tomar várias atitudes para ajudarem a cantora a lutar contra o câncer.

A primeira atitude dos médicos foi remover seis novos focos de tumores que foram identificados pelos médicos no segundo semestre de 2024. Os focos de tumores eram: 4 deles no peritônio, que é a membrana que reveste o aparelho digestivo, e 2 no sistema linfático.

O segundo objetivo dos médicos envolveu a remoção de um bloco do aparelho digestivo, parte do sistema linfático e fizeram a reconstrução do ureter e de um pedaço da bexiga. Por fim, os médicos ainda colocaram a bolsa de colostomia definitiva no abdômen dela.

Depois da cirurgia, Preta Gil ficou 3 dias em coma induzido para se recuperar e também precisou de transfusões de sangue contra a anemia.

