Preta Gil celebra sua ida ao carnaval de Salvador: ‘Estou viva’

Depois de passar quase dois meses internada, Preta Gil viaja para curtir o carnaval em Salvador e celebra sua nova fase: ‘Toda a segurança do mundo'

A cantora Preta Gil está em Salvador, na Bahia, para curtir o carnaval de 2025. Depois de ficar quase dois meses internada em São Paulo para se recuperar de uma cirurgia, ela viajou para aproveitar a folia ao lado da família e dos amigos.

Em sua primeira noite de folia neste ano, a artista celebrou a chance de estar lá depois do tratamento contra o câncer. "Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa", disse ela ao site Alô Alô Bahia.

Então, Preta comentou que estava ansiosa para chegar em Salvador. "Eu não ia conseguir ficar mais um ano assistindo carnaval pela televisão, como foi em 2023. Em 2024 em vim três dias no camarote [Expresso 2222]. E para mim estar aqui hoje é uma vitória. Foi uma caminhada muito dura, mas com muita vitória", declarou.

A cirurgia de Preta Gil

No programa Fantástico, o público descobriu os detalhes do que aconteceu na cirurgia de Preta Gil. Os médicos precisaram tomar várias atitudes para ajudarem a cantora a lutar contra o câncer.

A primeira atitude dos médicos foi remover seis novos focos de tumores que foram identificados pelos médicos no segundo semestre de 2024. Os focos de tumores eram: 4 deles no peritônio, que é a membrana que reveste o aparelho digestivo, e 2 no sistema linfático.

O segundo objetivo dos médicos envolveu a remoção de um bloco do aparelho digestivo, parte do sistema linfático e fizeram a reconstrução do ureter e de um pedaço da bexiga. Por fim, os médicos ainda colocaram a bolsa de colostomia definitiva no abdômen dela.

Depois da cirurgia, Preta Gil ficou 3 dias em coma induzido para se recuperar e também precisou de transfusões de sangue contra a anemia. Em breve, a cantora embarcará para Nova York, Estados Unidos, para uma fase no tratamento com especialistas internacionais.

