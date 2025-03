Pocah caça ao tesouro e mescla ritmos em bloco de carnaval: 'Me coloco muito no lugar do público'

Bloco da Pocah vai desfilar na tarde deste domingo, 2, no Ibirapuera, em São Paulo

Pocah (30) está animadíssima para subir no trio e cantar para uma multidão de pessoas após quebrar a marca de mais de 500 mil pessoas na primeira edição do Bloco da Pocah. Neste domingo, 2, de carnaval, a cantora vai cantar seus maiores hits no Ibirapuera, em São Paulo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora fala sobre a expectativa para agitar os foliões, revela parte do repertório musical para o dia de festa, fala do figurino e entre uma das convidadas especiais do desfile de rua.

"Foi muito além das minhas expectativas [o primeiro], tanto que por conta disso estamos migrando nosso bloco para o maior circuito de rua de São Paulo que é o do Ibirapuera. Então eu estou até um pouco ansiosa para saber quanto vai ser [risos] mas eu tenho certeza que será um oceano de gente", conta.

Para cantar na avenida, Pocah adianta que terá músicas para todo gosto. "Eu gosto de mesclar o meu repertório com hits clássicos de carnaval. Faço essa divisão entre o funk carioca e o Carnaval de Salvador. Eu me coloco muito no lugar do público. Se eu estivesse lá na corda curtindo o trio, quais as músicas que eu gostaria de ouvir pra ficar pulando e curtindo com a galera", complementa.

Neste ano, o bloco da funkeira terá a temática de Caça ao Tesouro. O look, é claro, será nesse contexto. O público pode esperar uma fantasia pensada com carinho pela a artista para impactar a todos no domingo de carnaval.

"O tema deste ano é "Caça Ao Tesouro". Nesse contexto do look, o tesouro sou eu mesma [risos]. Então toda estética do bloco vai ter muito ouro, brilho, prata, diamantes... É nessa pegada que será meu look", conta ela.

A artista comenta que vários artistas devem subir no trio para cantar músicas. "Ainda estamos batendo pontos nessa parte pois período de carnaval é uma época que a agenda de todo mundo está lotada. Mas já tenho algumas participações especiais confirmadas e musas do bloco também. O que eu já posso adiantar é a Karol Conka como convidada", entrega.

Para a intérprete de Assanhadinha, carnaval é a melhor época do ano. Ela assume ser uma mulher que adora festa e multidão de pessoas, um dos motivos para a criação do Bloco da Pocah na maior manifestação cultural de São Paulo.

"O ano de fato só começa depois do Carnaval, né? Eu adoro. Curto muito essa época do ano e, como artista, é um período muito produtivo. Segundo ano consecutivo que estou realizando esse sonho de ter um trio elétrico para chamar de meu. Carnaval é uma festa que toca todas as pessoas então poder participar dessa celebração em grande escala leva meu nome nome é meu trabalho para além do meu público. Agrega não só no profissional mas no pessoal também. Prova para mim mesma que estou no caminho certo", conclui a cantora.

