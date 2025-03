Pela primeira vez, Preta Gil exibe cicatriz de cirurgia de 21 horas contra o câncer

Em seu segundo dia no carnaval de Salvador em 2025, Preta Gil aposta em vestido com recortes estratégicos e deixa cicatriz à mostra

A cantora Preta Gil é a representação da força e persistência com sua história de luta contra o câncer. Depois de ficar quase dois meses internada, ela viajou para Salvador para celebrar o carnaval no camarote de sua família e ao lado de seus amigos.

Em sua segunda noite de folia em 2025, a estrela apareceu com um look ousado. Ela apostou em um vestido com estampa de oncinha com decote, recortes estratégicos e fenda na perna. O modelito deixou à mostra a cicatriz dela no abdômen.

A nova cicatriz é resultado da cirurgia de 21 horas que ela realizou em dezembro de 2024 para remover tumores do abdômen e colocar a bolsa de colostomia permanente. Sorridente, Preta Gil mostrou que se recupera bem e esbanjou alegria no carnaval.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil no camarote da família em Salvador

Saiba os detalhes do que foi feito na cirurgia de Preta Gil

No programa Fantástico, da Globo, o público descobriu os detalhes do que aconteceu na cirurgia de Preta Gil. Os médicos precisaram tomar várias atitudes para ajudarem a cantora a lutar contra o câncer.

A primeira atitude dos médicos foi remover seis novos focos de tumores que foram identificados pelos médicos no segundo semestre de 2024. Os focos de tumores eram: 4 deles no peritônio, que é a membrana que reveste o aparelho digestivo, e 2 no sistema linfático.

O segundo objetivo dos médicos envolveu a remoção de um bloco do aparelho digestivo, parte do sistema linfático e fizeram a reconstrução do ureter e de um pedaço da bexiga. Por fim, os médicos ainda colocaram a bolsa de colostomia definitiva no abdômen dela.

Depois da cirurgia, Preta Gil ficou 3 dias em coma induzido para se recuperar e também precisou de transfusões de sangue contra a anemia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Leia também: Médica de Preta Gil fala sobre doença da cantora: ‘É a mesma’