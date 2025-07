Paolla Oliveira se pronuncia após anúncio da Grande Rio: 'Fui pega de surpresa'

A atriz Paolla Oliveira se manifestou nas redes sociais após a Grande Rio anunciá-la no posto de rainha de honra da escola

Após deixar o posto de rainha de bateria, Paolla Oliveira foi anunciada como rainha de honra pela Grande Rio nesta quarta-feira, 16. O anúncio da agremiação surpreendeu os fãs e também a atriz. Através dos Stories do Instagram, a interprete da personagem Heleninha, da novela Vale Tudo, postou um vídeo para esclarecer a situação.

"Olá, pessoas. Gente, eu tava aqui tranquilamente trabalhando quando eu fui pega totalmente de surpresa com as últimas notícias carnavalescas do meu dia. Carnaval sempre trazendo uma novidade, não é? Meu telefone bombando com as pessoas me parabenizando por eu ter voltado a ser rainha da Grande Rio e eu não tava entendendo nada. Vamos organizar isso aqui, pelo amor de Deus. Primeiro, eu queria agradecer demais a Grande Rio. Agradecer por esse espaço, esse lugar tão carinhoso, sempre tive e continuo tendo esse carinho de vocês. E eu já tinha falado que eu não sairia do Carnaval. Isso é uma verdade, eu sairia só do posto. Vocês vão ser sempre a minha escola querida do coração", começou.

Em seguida, Paolla ressaltou que Virginia Fonseca é a rainha de bateria da escola e que em breve ela vai participar do evento para passar a faixa para a influenciadora digital. "Agora, vamos esclarecer uma coisa, já que a gente tá falando em posto. Rainha da Grande Rio é a Virginia. Vamos deixar a menina brilhar, minha gente. Eu, hein? Olha, em breve vou estar lá, vou passar a faixa, vou matar a saudade de Caxias e é isso. Agora, quanto ao desfile, vamos viver minha gente até o Carnaval, que ainda tem muito tempo até lá. Aí a gente a gente vê o que faz", finalizou.

A equipe da atriz também divulgou um comunicado. "Reiteramos que Paolla Oliveira, como já anunciado anteriormente, não voltará a desfilar no próximo ano à frente da bateria da Grande Rio, ao contrário do que está sendo divulgado por meios de comunicação. Esclarecemos ainda que a atriz foi pega de surpresa pelo anúncio nas redes sociais da Grande Rio de que foi agraciada com o título de Rainha de Honra – menção inédita que ela agradece com carinho, pois, como sempre disse, ela saiu do posto, mas jamais deixará o carnaval. Para encerrar qualquer mal-entendido e como já sabido, Paolla passará a faixa à nova rainha, Virgínia Fonseca, a qual deseja sucesso à frente da bateria da escola de seu coração", diz a nota.

Confira:

O anúncio da Grande Rio

Na tarde desta quarta-feira, 16, a Acadêmicos do Grande Rio surpreendeu ao anunciar que Paolla Oliveira estará presente no Carnaval de 2026 como rainha de honra. "Uma história de muito amor que continua viva! Paolla Oliveira será a Rainha de Honra da Grande Rio. Em um novo posto, a atriz seguirá fazendo parte da nossa escola e, em 2026, estará presente como mais uma integrante da realeza tricolor. A gente não precisa nem falar, né!? A casa é sua, Paolla Oliveira", informaram no post.

Em seguida, a Grande Rio contou que Paolla vai coroar a influenciadora digital Virginia Fonseca, a nova rainha de bateria da escola. "Paolla vai coroar a incrível Virgínia como Rainha de Bateria e também será homenageada em uma noite muito especial em Caxias!", completaram. Confira!