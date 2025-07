Paolla Oliveira ganha novo posto na Grande Rio; saiba qual

Após deixar o cargo de rainha de bateria, a Grande Rio anunciou que a atriz Paolla Oliveira estará presente no Carnaval em um novo posto

Nesta quarta-feira, 16, a Acadêmicos do Grande Rio surpreendeu ao anunciar que Paolla Oliveira estará presente no Carnaval de 2026. A atriz, que deixou o posto de rainha de bateria, será 'rainha de honra' da escola.

"Uma história de muito amor que continua viva! Paolla Oliveira será a Rainha de Honra da Grande Rio. Em um novo posto, a atriz seguirá fazendo parte da nossa escola e, em 2026, estará presente como mais uma integrante da realeza tricolor. A gente não precisa nem falar, né!? A casa é sua, Paolla Oliveira", informaram no post.

Em seguida, a Grande Rio contou que Paolla vai coroar a influenciadora digital Virginia Fonseca, a nova rainha de bateria da escola. "Paolla vai coroar a incrível Virgínia como Rainha de Bateria e também será homenageada em uma noite muito especial em Caxias!", completaram.

Em entrevista ao Fantástico, a atriz falou sobre sua decisão de deixar o posto de rainha de bateria. "Escolher entre paixões é muito difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Não é triste. O posto é lindo demais. Vou me despedir do posto, mas jamais do carnaval, jamais da Grande Rio. É uma mudança de lugar, tem várias maneiras de curtir o carnaval. (...) É um trabalho que vai demandar de mim, que é a novela Vale Tudo. Eu sei que vai demandar de uma maneira diferente. E tenho uma questão familiar, de saúde. Eu acho que fazer escolhas na hora certa a gente tem que saber fazer", disse ela.

Confira:

Paolla Oliveira fala sobre passar a coroa para Virginia na Grande Rio

Recentemente, a atriz Paolla Oliveira falou sobre passar a coroa para Virginia Fonseca na Grande Rio. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, a intérprete de Heleninha de Vale Tudo, novela das nove da Globo, comentou se participará de uma cerimônia com a influencer, caso seja chamada pela escola de samba, na qual desfilou por cinco anos como rainha.

Ao ser questionada sobre o assunto, a namorada do cantor Diogo Nogueira respondeu que fará tudo o que a Grande Rio pedir para ela. "Tudo que a Grande Rio me pedir, estarei lá para fazer. Botinho, direitinho, como manda o figurino", declarou. Saiba mais!

