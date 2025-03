Paolla Oliveira elege look todo rosa para curtir Carnaval

A atriz Paolla Oliveira escolheu um look todo rosa para curtir a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 3, a atriz se prepara para curtir a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A artista fez questão de mostrar o look escolhido para a ocasião e arrasou com uma produção toda cor de rosa. Paolla escolheu um vestido rosa curto e com um leve decote. Para completar, ela apostou em sandálias de salto alto também rosa e brincos compridos.

"Vamos para mais uma noite de Sapucaí no melhor camarote. Camarote Arpoador", escreveu ela na legenda da publicação.

O próximo trabalho de Paolla Oliveira será como a Helena de Vale Tudo, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Emoção

Na sexta-feira, 28, a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, publicou um vídeo emocionante, por meio de seu perfil no Instagram, em que reúne diversos momentos ao longo de sua preparação e da despedida como Rainha de Bateria da Grande Rio. Isso porque a musa anunciou, no dia 16 de fevereiro, que está deixando o posto da agremiação de Duque de Caxias no Carnaval 2025.

"Último Carnaval. Será que eu dou conta?", se questionou no vídeo em que reúne diversos momentos emocionantes. "Nem falaram nada, e eu já estou toda cagad*", disse. "Não vou conseguir", conclui em um trecho. "Olha eu, ainda, olhando para a avenida", se emociona.

Como trilha sonora do vídeo, Paolla optou pela canção Não Deixe o Samba Morrer, interpretada por Alcione.

Foram anos inesquecíveis na Marquês de Sapucaí. Agora, Paolla Oliveira deixará o seu posto de Rainha de Bateria da Grande Rio para encerrar um ciclo de pura paixão e entrega à maior festa popular do mundo.

"Vou me despedir desse posto mas, nunca, jamais, do Carnaval, jamais da Grande Rio. O Carnaval mora em mim", declarou Paolla, que marcará sua despedida do cargo durante o desfile deste ano. "É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. Sim. Eu acho que essa escolha está sendo difícil, mas é isso", completou.

