Paolla Oliveira e Rafa Kalimann atraem os olhares em baile de carnaval

Paolla Oliveira e Rafa Kalimann usam fantasias marcantes para curtirem o Baile do Copa no Rio de Janeiro no sábado de carnaval

As atrizes Paolla Oliveira e Rafa Kalimann aproveitaram o sábado de carnaval em um baile de luxo no Rio de Janeiro. As duas marcaram presença no tradicional Baile do Copa, no hotel Copacabana Palace, e se destacaram com suas fantasias impecáveis.

Paolla foi convidada para ser a rainha do baile e esbanjou beleza com seu modelito. Ela usou um vestido com transparência e curtinho feito com bolinhas peroladas. Inclusive, a morena completou o visual com adereço de cabeça feito no mesmo material para combinar com o look.

Por sua vez, Rafa investiu em um look volumoso. Ela usou um vestido em tom rosado com muitas plumas ao redor do corpo para dar volume e posou sorridente para as fotos.

Veja as fotos:

Paolla Oliveira e Rafa Kalimann - Foto: Julio Cesar / AgNews

Paolla Oliveira - Foto: Iwi Onodera/ Brazil News

Paolla Oliveira - Foto: Iwi Onodera/ Brazil News

Paolla Oliveira - Foto: Iwi Onodera/ Brazil News

Rafa Kalimann - Foto: Julio Cesar / AgNews

Rafa Kalimann - Foto: Julio Cesar / AgNews

Despedida

A atriz Paolla Oliveira vai se despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025. Depois de sete anos na agremiação, ela anunciou que este será seu último Carnaval no cargo à frente da bateria. Em entrevista no Fantástico, da Globo, a estrela contou que tem dois motivos para sair do Carnaval neste momento: a novela Vale Tudo e uma questão de saúde na família.

Paolla contou que quer se dedicar ao trabalho como Heleninha no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Além disso, ela quer ter tempo para cuidar de uma questão familiar que envolve saúde, mas não revelou mais detalhes.

"Escolher entre paixões é muito difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Não é triste. O Posto é lindo demais. Vou me despedir do posto, mas jamais do carnaval, jamais da grande rio. É uma mudança de lugar, tem várias maneiras de curtir o carnaval. A escolha está sendo dificil, mas é isso. Eu não sei fazer nada um pouquinho, só sei fazer muito. Eu preciso pensar agora em redefinir a minha energia. É um trabalho que vai demandar de mim, que é a novela Vale Tudo. Eu sei que vai demandar de uma maneira diferente. E tenho uma questão familiar, de saúde. Eu acho que fazer escolhas na hora certa a gente tem que saber fazer. Vou cuidar dos meus, e acalmar o meu coração para depois eu não me arrepender, não ficar triste", afirmou.

Então, ela não descartou um retorno ao carnaval no futuro. "Não é uma despedida, quero que seja uma celebração. Eu vou riscar aquela avenida. Tem carnaval acontecendo. Conversei com todo mundo. Eu falei que não queria virar as costas. O carnaval mora em mim, a Grande Rio também. Agora, eu preciso me dedicar a outras coisas que também são frentes minhas", comentou.

