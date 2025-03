Paolla Oliveira arrasa com vestido recortado na Sapucaí

Paolla Oliveira marcou presença na terceira noite de desfiles no Carnaval do Rio de Janeiro e arrasou ao escolher um vestido recortado para a ocasião

Nesta terça-feira, 4, acontece a terceira noite de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio de Janeiro, e como era de se esperar o evento contou com a presença de muitos famosos.

Paolla Oliveira fez questão de marcar presença na Marquês de Sapucaí antes dos desfiles e esbanjou simpatia ao posar para os fotógrafos presentes no local. A artista desfilará como rainha de bateria da Grande Rio pela última vez.

Além disso, a famosa arrasou na escolha do look. Paolla optou por um vestido preto justo, curto e com recortes estratégicos que ressaltaram ainda mais a sua ótima forma física.

As escolas que desfilam na terceira noite são: Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e Portela.

O próximo trabalho de Paolla Oliveira na TV será como a Helena no remake da novela Vale Tudo, que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Folia e Amor

Nesta terça-feira, 4, o cantor Diogo Nogueira se apresentou no trio elétrico do Clube do Samba em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado de sua namorada, a atriz Paolla Oliveira, que sambará como rainha de bateria pela escola de samba Grande Rio, pela última vez.

O casal chamou atenção com seus looks. Paolla usou uma blusa preta do bloco Clube do Samba, combinada com uma mini saia vermelha e branca de crochê, muito glitter e acessórios como brincos de argola. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, e a maquiagem era leve. Já Diogo aproveitou o calor para aparecer sem camisa, com tênis branco e apostou em um short colorido de crochê.

Diogo chegou quarenta minutos antes do início da folia, enquanto Paolla chegou cerca de uma hora e meia depois. Quando a atriz chegou, o casal se divertiu, sambou e trocou muitos beijos.

No trio elétrico, o cantor assumiu o comando da festa na orla de Copacabana com o microfone em mãos. Ele iniciou sua apresentação com o clássico samba Portela na Avenida e continuou a animar a multidão com sambas inesquecíveis, como Aquarela Brasileira e outros grandes sucessos que fizeram o público se emocionar e cantar junto.

