Novo affair? Conheça o moreno que trocou beijos com Anitta no Carnaval

Após o fim do relacionamento com o jogador Vinicius Souza, a cantora Anitta foi vista com um moreno misterioso na Sapucaí; saiba quem é

Anitta viralizou na madrugada desta quarta-feira, 5, após ser flagrada curtindo a companhia de um moreno misterioso em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro . O rapaz em questão é Ian Bortolanza, um catarinense que atua como diretor em uma empresa de marketing esportivo. Conheça mais sobre ele!

Discreto nas redes sociais, Ian mantém seu perfil fechado e conta com cerca de 4,5 mil seguidores. Natural de Florianópolis, ele tem formação em Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá e construiu uma sólida trajetória no setor da saúde. Antes de ingressar no marketing esportivo, trabalhou por mais de uma década em áreas como ortopedia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica, além de atuar na importação e comercialização de produtos médicos.

Atualmente, Bortolanza é responsável pela gestão de carreiras de grandes nomes do esporte, incluindo os lutadores Rafael dos Anjos e Alex Poatan Pereira. Fora do ambiente profissional, ele se dedica a hobbies que envolvem esportes e aventura. Adepto do boxe e das corridas, o jovem compartilha com Anitta o gosto pelo esqui e já explorou diferentes destinos ao redor do mundo.

Vale lembrar que a cantora está solteira desde que terminou o namoro com o jogador de futebol Vinicius Souza. Os dois ficaram juntos por cinco meses e anunciaram a separação em janeiro de 2025.

Entenda os rumores

A cantora Anitta aproveitou a noite de terça-feira, 4, para ir até a Marquês de Sapucaí para acompanhar o último dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. Ela chegou ao local acompanhada de sua família e de um moreno misterioso, com quem ficou em clima de romance.

Em um camarote, a estrela assistiu aos desfiles e foi flagrada bem pertinho do moreno. Os dois ficaram abraçados e ele até deu um beijo no pescoço da artista. Porém, até o momento, os dois não revelaram qual é o status da relação. Veja as fotos!

Leia também:Anitta mostra cama do seu quarto, projetada por ela: ‘Meu próprio santuário’