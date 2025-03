Nicolas Prattes revela que Sabrina Sato tomou soro antes de desfile em SP

Todo orgulhoso, Nicolas Prattes acompanha a esposa, Sabrina Sato, na primeira noite de desfiles dela no carnaval de 2025 e revela detalhe dos bastidores

O ator Nicolas Prattes mostrou o seu lado de maridão ao acompanhar todos os passos da esposa, a apresentadora Sabrina Sato, no carnaval de São Paulo. Na madrugada deste domingo, 2, ele não desgrudou da amada enquanto ela marcava presença vip em um camarote no Sambódromo do Anhembi e também durante o desfile dela como rainha de bateria da Gaviões da Fiel. Além disso, ele revelou uma curiosidade dos bastidores.

Nicolas disse que Sabrina se esforçou tanto para estar bem no carnaval que precisou até tomar soro na veia antes do desfile. "Nos últimos três dias, ela foi dormir quase 6h da manhã, se dedicando ao Carnaval. Teve dia que ela precisou tomar soro enquanto se maquiava. Não conheço ninguém que se entrega dessa forma. Tenho muito orgulho, admiração e respeito por ela e pela escola. Eles nos dão muito carinho.Ela é como um meteoro, que ilumina e incendeia tudo. Todo mundo gosta de ver ela passar e é muito legal testemunhar isso", disse ele à Quem.

Vale lembrar que Nicolas está de férias da TV após encerrar sua participação na novela Mania de Você, da Globo, já que seu personagem, Rudá, morreu na reta final da trama.

Nova fase de Sabrina Sato

Sabrina Sato falou pela primeira vez sobre a perda do bebê que esperava com Nicolas Prattes e a sua volta para o Carnaval. Antes do início da folia, a apresentadora abriu o coração no reality show “Carnaval da Sabrina”, que acompanhou sua jornada de preparação para o Carnaval. Em um trecho do episódio compartilhado por Hugo Gloss, ela revelou detalhes sobre a perda do bebê, que aconteceu após um aborto espontâneo ocorrido no dia 6 de novembro do ano passado, conforme informado pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

A apresentadora falou sobre a incerteza de sua participação no Carnaval, com a decisão sendo tomada apenas no final de 2024. "Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado, no final do ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal, em dezembro.", comentou a atriz.

Alguns ajustes tiveram que ser feitos em relação as suas fantasias, porque estavam planejadas para uma gestação. “Minha fantasia seria para uma mulher grávida e acabou não sendo uma mulher grávida, tive que fazer essas mudanças também. Meu Carnaval está um pouco atrasado, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo", relatou.

"Eu não sou a mesma do Carnaval passado. Eu já me transformei, sou outra mulher. Acho que o Carnaval, para mim, é quase uma filosofia de vida. Cura a alma. O Carnaval cura", comentou a atriz, que destaca sobre a sua transformação pessoal.

