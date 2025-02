Mileide Mihaile aposta em transparência para o ensaio técnico da Grande Rio

Mileide Mihaile surge com um look cheio de personalidade para brilhar como musa no ensaio técnico da Grande Rio para o carnaval de 2025

A influenciadora digital Mileide Mihaile atraiu todos os olhares durante o ensaio técnico da Grande Rio para o carnaval de 2025. Neste final de semana, ela mostrou toda a sua beleza e elegância ao usar uma fantasia cheia de personalidade.

A musa apostou em um body com transparência em locais estratégicos e muito brilho. "Este ano, como o samba-enredo da Grande Rio homenageia o Pará, um Estado rico em cultura e encantos, quis um look que traduzisse essa energia, e a bandeira paraense foi minha grande inspiração! O meu stylist Plinio e a estilista Isadora Barbozza conseguiram expressar essa ideia com uma peça sofisticada, ousada e cheia de significado. As cores vibrantes e a estrela na cabeça simbolizam essa conexão com a tradição e a magia do Pará. Foi incrível levar alegria através do nosso desfile na Sapucaí e trazer essa homenagem ao Estado para a avenida!", disse ela.

Além disso, o stylist Luiz Plinio revelou detalhes do modelito de Mileide. "Pensamos em um visual que valorizasse a personalidade da Mileide, trazendo glamour e modernidade. Trabalhamos com transparências e recortes estratégicos, criando uma peça sofisticada, mas que também tem aquela pegada vibrante do Carnaval. O resultado foi uma composição impactante, que destacou ainda mais a presença dela na Sapucaí", declarou.

Mileide Mihaile - Foto: Divulgação

Mileide Mihaile - Foto: Divulgação

Mileide Mihaile mostra o que faz quando o filho está com ela

Recentemente, Mileide Mihaile mostrou como ela e o filho aproveitam o tempo livre juntos e revelou que fazem diversos passeios. Quando está com o herdeiro em casa, a ex-A Fazenda exibiu que gostam de ir ao cinema para conferirem as novidades, comer em restaurantes, tomar sorvete e ver coisas diferentes. "Nossos momentos", postou a mamãe coruja.

Em dezembro, Yhudy Lima completou 14 anos e ganhou uma festinha da mãe. Na ocasião, Mileide Mihaile desabafou sobre uma decisão do filho sobre não qurer mais grandes eventos em seu aniversário.

Em outro momento, Wesley Safadão compartilhou sua experiência com um remédio que muitas celebridades têm usado para emagrecer. O artista afirmou que já perdeu três quilos e, embora não sinta fome, se sente sem energia e muito estressado.

"Não é fácil essa vida de emagrecer. Tomei uma Mounjaro e vou falar uma coisa para vocês, ela ajeita, você não come nada, mas não tem força para nada e você não quer conversa com ninguém. Tem três dias que eu estou assim, mas eu já perdi uns três quilos", contou. Leia mais!

