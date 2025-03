Michel Teló leva os filhos e a esposa para bloco de rua em SP

O cantor Michel Teló teve a companhia dos filhos e da esposa enquanto agitava os foliões de São Paulo ao som de sertanejo no carnaval

O cantor Michel Teló teve companhias especiais em cima do trio elétrico do Bloco Bem Sertanejo nas ruas de São Paulo. Neste domingo, 2, ele agitou uma multidão de fãs debaixo do sol quente e contou com a presença da esposa, Thais Fersoza, e dos filhos, Melinda e Teodoro.

As crianças esbanjaram sorrisos e alegria ao posarem com os pais durante o show. Inclusive, Melinda usou um look combinando com a mãe. As duas estavam com look furta-cor.

Antes de ir para o bloco, Thais relembrou que conheceu Michel no carnaval. "Meu amor de todos carnavais… e esse foi o primeiro, o começo de tudo. O primeiro abraço… Alguém aí também tem um amor de carnaval pra vida toda? Ahh, e sabe esse colar preto? Eu tenho guardado até hoje… e o anelzinho também!", contou.

Michel Teló com a família - Foto: Will Dias / Brazil News

Michel Teló com a família - Foto: Will Dias / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza abre o jogo sobre possibilidade de ter mais filhos

Recentemente, Thais Fersoza aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs e uma internauta quis saber se ela pretende dar um irmãozinho para os filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, frutos do seu casamento com Michel Teló.

Na resposta, a apresentadora garantiu que não pretende ter mais herdeiros. "Me perguntam muito isso, mas eu acho que está ótimo, maravilhoso. Ganharam um priminho recentemente, então acho que está perfeito", disse ela, na ocasião.

Leia também: Michel Teló e Thais Fersoza celebram 1 ano do segundo pedido de casamento