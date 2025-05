Mestre de bateria da Grande Rio recebe ameaças após anúncio de Virginia como rainha

A influenciadora Virginia Fonseca foi oficialmente anunciada como a nova rainha de bateria da Grande Rio na quinta-feira, 22

Nesta sexta-feira, 23, Fabrício Machado de Lima, mestre de bateria da Grande Rio, se manifestou nas redes sociais para relatar que vem recebendo críticas e ameaças após o anúncio oficial de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da escola de samba.

“Sempre adotei o silêncio como minha doutrina, por isso estou sempre na minha, respeitando todo mundo. Não ofendo e não ataco ninguém. Sou um profissional do carnaval, um trabalhador que, como muitos, ajudam a engrandecer esse espetáculo. Eu sempre busco andar pelo certo para andar de cabeça erguida”, iniciou o mestre de bateria.

Diante dos ataques e ameaças, Fabrício decidiu se afastar das redes sociais por um tempo. “Ontem, começaram ataques, ofensas e xingamentos e até ameaças direcionadas a mim. Por esse motivo, irei deixar essa rede off por algum tempo, evitando assim problemas maiores” , explicou.

“Eu não preciso de rede social e sim de paz para seguir trabalhando. Os amigos que admiram meu trabalho sabem onde me encontrar. Estarei na Grande Rio todos os dias trabalhando em busca da batida perfeita ”, completou Mestre Fafá.

Confira a mensagem publicada pelo mestre de bateria da Grande Rio:

Como surgiu a oportunidade para Virginia se tornar rainha de bateria da Grande Rio?

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio. Nesta quinta-feira, 22, a empresária postou fotos em sua rede social contando a novidade e revelou para o site de Leo Dias como surgiu o convite.

Em uma das fotos, a esposa de Zé Felipe surgiu com David Brazil, um dos responsáveis pela sua ida para a escola. "David Brazil. Ele chegou lá no Sabadou [programa do SBT]… eu já tinha recebido esse convite pelo WhatsApp e ele chegou no Sabadou falando que a Grande Rio me queria como rainha e eu fiquei com o coração palpitando. Uma ansiedade! Amando, mas ao mesmo tempo com medo, porque é muito grandioso o posto", contou como aconteceu; confira mais detalhes!

