Marina Ruy Barbosa elege look deslumbrante para festa de Carnaval no Rio

A atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza e elegância ao usar um vestido de paetê para curtir a primeira noite de Carnaval no Rio

Marina Ruy Barbosa iniciou em grande estilo a comemoração do Carnaval 2025! Na noite de sexta-feira, 28, a atriz marcou presença em um baile no Rio de Janeiro e não economizou no look para curtir a folia.

Esbanjando beleza e elegância, Marina elegeu um vestido fendado de paetê recortado. Para compor a peça belíssima de manga longa, a ruiva apostou em adereços no cabelo, que também possuíam bastante brilho.

Discreto, Abdul Fares, noivo da famosa, chegou no evento logo depois para acompanhá-la. Recentemente, a artista revelou que utilizou uma gravata do amado para compor um look formal. Na ocasião, ela escolheu uma camisa lilás e um terno na cor marsala com um scarpin de mesma cor.

Marina Ruy Barbosa, que não brinca quando o assunto é montar produções impactantes, impressionou os fãs no Natal de 2024 ao posar com uma peça dourada e toda brilhante. "Neste vestido? Sim, eu sou o meu próprio troféu", brincou a atriz ao falar sobre o look natalino.

Veja o look de Marina Ruy Barbosa na primeira noite de Carnaval:

Marina Ruy Barbosa em baile de Carnaval no Rio - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Quem é a mãe de Marina Ruy Barbosa?

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, impressionou ao postar novas fotos em sua rede social. Com um perfil fechado nas redes sociais, a empresária, de 55 anos, é discreta, mas, quando compartilha cliques, não passa despercebida.

Recentemente, a mãe da atriz aproveitou o clima de tbt e resgatou alguns cliques que ainda não tinha postado em seu feed. Esbanjando beleza e estilo, Gio Ruy Barbosa, que é artista plástica, chamou a atenção com sua aparência. Veja as fotos aqui!

