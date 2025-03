Maisa aposta em calça jeans para curtir o carnaval no RJ

Look discreto

Discreta, Maisa Silva investe no conforto ao escolher look para curtir os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro

A atriz Maisa Silva marcou presença na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, 2, para curtir os desfiles das escolas de samba no carnaval carioca. Porém, ela chamou a atenção para o seu look discreto.

A beldade apostou no conforto e surgiu com calça jeans em um camarote do local. Maisa escolheu um modelito composto por calça soltinha, top branco e acessório prateado para assistir aos desfiles.

Para completar o visual, ela colocou óculos escuros e bolsa verde-limão.

Atualmente, Maisa pode ser vista como a vilã Bia na novela Garota do Momento, da Globo.

Maisa Silva - Foto: Paulo Tauil / BrazilNews

Maisa Silva - Foto: Paulo Tauil / BrazilNews

Maisa Silva - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Beleza

A atriz Maisa Silva aproveitou o último final de semana em Taíba, no Ceará, e mostrou as fotos para seus seguidores. Nas imagens, a estrela apareceu deslumbrante com um maiô no estilo de ‘engana-mamãe’ e destacou sua beleza impecável.

Maisa apostou em um modelito branco com recortes na região da cintura e um detalhe em dourado ao centro. O look deixou à mostra as pernas longas e torneadas da morena.

Nos comentários do post, os fãs a encheram de elogios. “Que linda”, afirmou um seguidor. “Sereia”, declarou outro. “Minha musa”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

