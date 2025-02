Mãe de Lexa toma decisão sobre o Carnaval: 'Preciso cuidar da minha filha'

A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar um comunicado oficial sobre o Carnaval após a morte de sua neta

A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar um comunicado oficial após a morte de sua neta, Sofia, que faleceu apenas 3 dias após o nascimento prematuro. No texto, ela anunciou sua desistência de desfilar no Carnaval 2025 como Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo.

"Não me sinto feliz e nem à altura para nesse momento ocupar o posto de Rainha de bateria onde o meu coração é só dor, e carnaval é alegria. Agradeço aos presidentes Reginaldo Gomes e Redrigo Gomes, e assim como toda a direção e comunidade da Unidos Belford Roxo pelo carinho e recepção em todo esse tempo", iniciou ela na publicação.

E complementou: "Eu preciso cuidar da minha filha Lexa nesse momento que requer minha atenção e todo amor. Peço compreensão". Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio para a família. Veja a publicação:

Mãe de Lexa abre o coração em carta de despedida após morte da neta: 'É muita dor'

Nesta segunda-feira, 10, Darlin Ferrattry, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para compartilhar uma carta de despedida para sua neta. Ao compartilhar registros de Lexa grávida, ela escreveu: "Eu abracei um anjo. Eu toquei em uma rainha. Minha Sofia, tive a oportunidade de ter você em meus braços, pude tocar seus pezinhos que eu sentia você chutar na barriguinha da sua mamãe", iniciou ela.

"E quando você partiu eu arrumei você com tanto amor, mas tanto amor, ainda que despedaçada e destruída e estraçalhada por dentro porque eu nunca tinha sentido uma dor tão profunda assim, é muita dor no meu coração que eu choro a todo momento tentando entender o por que meu Deus?", lamentou.

"Sofí minha netinha corre pelos campos do céu, brinca com Jesus. Um dia a gente vai se encontrar. Te amo pra sempre e eternamente minha sofí", continuou. Ela ainda falou sobre a filha: "Força minha filinha Léa, saiba que você é uma guerreira que lutou bravamente a cada segundo por sua filhinha ao ponto de quase perder a sua própria vida".

"Você foi ao seu limite corporal, e eu me orgulho muito de ser a sua mãe e ainda te ver dia após dia fazendo vários exames me deixa em desespero por dentro. Não sei como estou aguentando viver esses momentos tão tristes das nossas vidas. E você, Ricardo, sempre ao lado da sua futura esposa sendo impecável em tudo que pôde. As médicas tbm obrigada. Agora sigo pedindo orações pela minha filha Lexa", encerrou ela.

