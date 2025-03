Mãe de Cazuza prestigia desfile em homenagem ao filho no carnaval

Mãe de Cazuza, Lucinha Araújo desfilou na escola de samba Camisa Verde e Branco, que trouxe o enredo em homenagem ao cantor

Na madrugada deste sábado, 1º, a escola de samba Camisa Verde e Branco cruzou o sambódromo do Anhembi, em São Paulo, com o enredo ‘O Tempo Não Para! Cazuza - O Poeta Vive’, no qual homenagearam o cantor Cazuza, que morreu em 1990. Para deixar o evento ainda mais especial, a agremiação contou com a presença da mãe dele, Lucinha Araújo.

Ela desfilou em cima de um carro alegórico com look prateado e se emocionou ao ver a história do filho sendo cantada no carnaval. “Essa [homenagem] é diferente, porque já tem 35 anos da falta dele. Eu estou mais velha e fico mais mexida”, disse ela para a Globo ao se emocionar com a homenagem para o filho.

Lucinha Araújo no desfile da Camisa Verde e Branco - Foto: Will Dias / Brazil News

Além de Lucinha, o desfile também contou com a presença do ator Daniel de Oliveira, que voltou a interpretar Cazuza. Ele ficou conhecido por sua atuação como o cantor no cinema e reviveu a experiência no carnaval.

Daniel de Oliveira no desfile da Camisa Verde e Branco - Foto: Will Dias / Brazil News

Daniel de Oliveira no desfile da Camisa Verde e Branco - Foto: Will Dias / Brazil News

Leia o samba-enredo da Camisa Verde e Branco em homenagem ao Cazuza:

Faz parte do meu show

plantar a flor da poesia nos quintais

estou na máquina de escrever o tempo

o vento sopra tantas letras autorais

e parte do meu show

é um teatro de operações vitais

é uma entrada para o circo voador

gritando contra os fuzis e generais

por todo amor que houver nessa vida

ser agenor à frente do espelho

ser minha dor, pão e comida

voando no barão vermelho

Vem ouvir o rock in roll

pela libertação de um brasil sem senhor

um brasil sem patrão

sei que a bete chegou

balançando os quadris

pro dia nascer feliz

Exagerado eu sempre fui

apaixonado, contestador

não me furtei em ser debochado

o amor inventado, feito um beija-flor…

eu sei só as mães são felizes

são cicatrizes e solidão

oh meu brasil o tempo não para, não para não

a barra funda mostra sua cara

relembrando o seu apogeu

declama em lindos versos

o poeta não morreu!

Dia sim, dia não

vou sobrevivendo

vestindo a camisa, compondo a musa

se a sua saudade é maior que a minha

te amo lucinha… assina cazuza!