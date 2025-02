Ludmilla se revolta ao ver briga no Carnaval de Salvador: 'Sempre um macho'

A cantora Ludmilla não ficou calada ao ver uma briga no Fervo da Lud, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 27

A cantora Ludmilla não ficou calada ao ver uma briga no Fervo da Lud, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 27. O show de O Kanalha, cantor convidado, foi interrompido em razão da confusão, e a artista interviu dizendo que os foliões deveriam estar se paquerando.

"Gente, para com isso! Caramba, gente! Sabe o que eu acho estranho? Sempre é um macho, é sempre um macho!”, disse ela, que completou: “Se tu gosta de pic*, tem pic*. Se tu gosta de ‘tchec*’ ,tem ‘tchec*’. Pra que ficar brigando? Parece uns bichos, tem que ficar na jaula! Que coisa feia! Aí as ‘tchec*’ vão embora tristes, os ‘pic*’ vão embora tristes. Ao invés de estar paquerando tá brigando e interrompendo o show do Kanalha”, se revoltou a cantora.

Veja como foi:

Ludmilla relata tensão após falha técnica em voo e pouso de emergência

Na última segunda-feira, 24, Ludmilla enfrentou um grande susto durante um voo particular e compartilhou a experiência com os fãs nas redes sociais. A cantora viajava em um jatinho com destino a São Paulo quando foi anunciada uma falha técnica. Como medida de segurança, a aeronave precisou realizar um pouso forçado.

Nos stories, Lud confessou a tensão que estava sentindo. "Gente, a gente está fazendo um pouso de emergência agora, meu Deus. Deu uma falha técnica no avião e a gente está tendo que pousar agora. Não passa Wi-Fi.", confessou. Após o pouso bem-sucedido, a cantora tranquilizou os fãs. "Pousamos, amém. Menina, que frio na barriga doido", escreveu a esposa de Brunna Gonçalves.

Após o ocorrido, ela contou que jogador de futebol Neymar Jr.ofereceu a sua aeronave para que a a cantora chegasse ao seu destino, mas não havia tempo suficiente para isso. “Pronto, cheguei em casa, gente. Não conseguimos outra aeronave a tempo. O Ney disponibilizou a dele, mas também não ia dar tempo de chegar lá para participar do evento que rola hoje”, lamentou.

