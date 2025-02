Luciana Gimenez celebra acolhimento da comunidade em seu retorno à Vai-Vai: 'Nervosismo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez não esconde sua felicidade em ocupar mais uma vez o cargo de madrinha de bateria da Vai-Vai após 20 anos

Em 2005, Luciana Gimenez (55) ocupou o cargo de madrinha de bateria da Vai-Vai. Vinte anos depois, a apresentadora da RedeTV! retorna ao mesmo posto, mas desta vez com expectativas diferentes. Em entrevista à CARAS Brasil, a comunicadora reflete sobre essa nova etapa de sua vida pessoal e profissional, incluindo os desafios de desfilar na escola de samba.

"Olha, a expectativa está alta. Eu tô tentando baixar um pouco o meu nervosismo. Eu cheguei aqui e eu fui muito bem recebida pela comunidade. Então, eu me cobro muito, mas eu acho que hoje é só me divertir e dar o meu melhor. Eu acho que as pessoas querem me ver. Eu estou me recuperando ainda de um probleminha, mas eu vou me divertir e vamos que vamos", aponta.

Ao ser questionada sobre a importância da festividade em sua vida, Luciana Gimenez não escondeu sua felicidade em desfilar mais uma vez pela escola de samba Vai-Vai: "O Carnaval para mim, desde que eu me entendo por gente, é uma coisa muito, muito especial. Eu amo desde muito nova. Eu cresci no Rio de Janeiro, né? Então para mim, está no sangue".

"Olha, eu como escorpiana sou intensa. Tudo comigo é aquela intensidade, eu nunca consigo uma coisa mais leve. Você sabe como é que é, né? Eu acho que o meu lema para esse ano é amor. Cara, eu estou assim. Eu acho que mais amor e se divertir mesmo", conclui sobre seus próximos projetos.

Em 2002 e 2003, Luciana Gimenez desfilou como rainha de bateria da Grande Rio. Já em 2006 e 2007, ganhou destaque à frente dos ritmistas Imperatriz Leopoldinense. Somente cinco anos depois, voltou à Grande Rio como destaque de chão e, em 2017, estreou como muda da escola.

