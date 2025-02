Luana Carvalho, filha de Beth Carvalho, é confirmada no Grito de Carnaval do Pirajá

A cantora Beth Carvalho será homenageada no tradicional Grito de Carnaval do bar Pirajá no dia 15 de fevereiro

Filha de Beth Carvalho, Luana Carvalho vai acompanhar a homenagem para sua mãe no tradicional Grito de Carnaval do bar Pirajá, em São Paulo, no dia 15 de fevereiro de 2025. Ela irá abrir o evento junto com Moacyr Luz.

O evento acontecerá tem início às 12h e termina às 18h, e promete animar os foliões com banda e DJ. Além disso, o local contará com maquiagem ambulante, adereços carnavalescos, impressão de fotos instantâneas e backdrop com instrumentos. A banda tocará em homenagem à Beth Carvalho.

Quem adquirir o ingresso para o Grito de Carnaval também terá acesso ao Bloco Pirajá, que sairá no dia 2 de março pelas ruas mais tradicionais de Pinheiros. Os ingressos custam R$ 165, já com adereço, e os kit são retirados na Loja Carol Grizzo.

Saiba mais sobre o Bar Pirajá:

"O bar, aberto em março de 1998, surgiu da paixão de cinco amigos pelo Rio de Janeiro. Edgard Costa, Sergio Camargo, Mario Gorski, Ricardo Garrido e Fernando Grinberg tinham em média 30 anos quando decidiram partir de São Paulo em direção à Cidade Maravilhosa para visitar os botecos mais icônicos do Rio. Assim, como uma grande homenagem, surge a esquina mais carioca de São Paulo em uma das principais vias da cidade, a Av. Faria Lima. No Pirajá, os estofados marrons acalantam confortavelmente os fregueses. Na parede, mantém a tradição de ter um quadro do Michelangelo dos botequins, Nilton Bravo, já famoso por decorar os açougues, restaurantes e bares do Rio de Janeiro. O chopp sempre gelado e os petiscos saborosos, ajudaram a consolidar o bar como um grande reduto da boêmia e palco para grandes nomes do samba e da música popular brasileira como Beth Carvalho, Monarco, João Nogueira e Mart’nália, Dudu Nobre e Moacyr Luz. No aniversário de 25 anos da casa, em 2023, o Pirajá recebeu um presente ilustre do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes: a placa de Patrimônio Cultural Carioca, honraria que visa identificar os locais característicos e tradicionais da boemia carioca. O bar foi o único estabelecimento paulista a receber a premiação", informaram.