Lexa celebra convite para ser madrinha na Dragões da Real: ‘Vai ser lindo’

Depois de ficar longe do carnaval de 2025 para cuidar da saúde, Lexa se torna a madrinha de bateria da escola de samba Dragões da Real para 2026

A cantora Lexa está animada para o carnaval de 2026. Depois de ficar longe da folia em 2025 para cuidar da saúde, ela anunciou que é a nova madrinha de bateria da escola de samba Dragões da Real, do Grupo Especial de São Paulo. Ela aceitou o convite para ser integrante da agremiação e já está animada para o desfile.

"Eu tô ansiosa, eu acho que vai ser lindo, eu tenho certeza. Eu adoro novos desafios, né? Pra mim, que sou nascida e criada no samba, é novo pra mim. E eu gosto de coisas que me causam frio na barriga. Raras são às vezes que eu sinto, eu acho que vai me dar um pouquinho de frio na barriga. Eu tô animada", disse ela.

Inclusive, Lexa vai ressignificar o carnaval em 2026 após um momento desafiador no início de 2025. Ela precisou ficar longe da folia enquanto se recuperava do quadro de pré-eclâmpsia que sofreu na gravidez e o parto prematuro da filha, que faleceu poucos dias após o nascimento em fevereiro deste ano. Por isso, ela não desfilou na folia para se resguardar nesta fase de recuperação.

Ao refletir sobre como foi ficar longe do carnaval, ela contou: "Ah, muito ruim, né, porque é óbvio que eu queria estar vivendo minha vida normalmente do jeito que eu tinha planejado na minha cabeça. Mas depois que você entende que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, então eu só tentei admirar o Carnaval como sempre, mas entendi que naquele momento eu precisava cuidar da minha saúde. Foi triste pra mim também, eu queria estar lá, vivendo minha vida, mas assisti como uma grande admiradora que sou, em casa, cuidando da minha saúde, porque também a gente tem que entender as prioridades".

Por fim, o presidente da escola de samba Dragões da Real, Renato Remondini, comemorou a chegada de Lexa à agremiação. “Temos certeza de que a vinda da Lexa aconteceu no momento ideal, tanto para nós quanto para ela. A Dragões é um lugar de gente feliz e tem uma comunidade muito acolhedora. Nada mais justo do que receber com carinho uma artista que desfila desde os 8 anos de idade, que valoriza e vivencia o nosso Carnaval. Acreditamos que o samba é isso: pertencimento, inclusão e acolhimento", afirmou.