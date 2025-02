Leona Cavalli retorna ao carnaval para contar história de Zé Celso: 'Vou unir paixões'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz Leona Cavalli fala sobre a homenagem a Zé Celso no carnaval da Vai-Vai

Leona Cavalli (55) retorna ao carnaval de São Paulo para homenagear Zé Celso, enredo da Vai-Vai em 2025. A escola trará para o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, um desfile centrado no tema O Xamã Devorado e a Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela celebra a oportunidade de agraciar a figura José Celso Martinez. O ícone das artes cênicas brasileiras e fundador do Teatro Oficina morreu em julho de 2023 após ficar internado no hospital com 53% do corpo atingido por queimaduras devido a um incêndio em seu apartamento, na zona sul da cidade.

"Estou radiante, porque vou unir algumas paixões: o carnaval; a Vai Vai, o teatro e o Zé. Tenho certeza que será muito especial", conta ela, que vai entrar no Sambódromo do Anhembi por volta das 5h, o último desfile do dia 1º de março.

"Virei como Cacilda Becker, atriz que interpretei, na peça escrita e dirigida por Zé Celso; no carro do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Vai ser uma linda homenagem, a cara do Zé", revela, animada para o grande dia.

Os últimos dias foram agitados. A atriz tem conciliado os preparativos para o carnaval com a direção da peça Lady, estrelada por Susana Vieira (82) e que estreia logo após a festa popular. Ao mesmo tempo, ela viaja o Brasil com o monólogo Elogio da Loucura, em que ela mesma atua. Apesar da correria, ela entrega detalhes da fantasia.

"Minha fantasia representa a persona da atriz, inspirada num dos muitos figurinos da própria Cacilda; que foi a primeira a usar roupas desenhadas por estilistas brasileiros para ela. Quem está concebendo é Fabrício Neves, um grande estilista de São Paulo."

Leona conta que foram vários os motivos para que ela aceitasse voltar ao carnaval. O significado do desfile deste ano marca um momento especial na sua vida e a energiza emocionante sobre as saudades que sente do grande amigo.

"Amei o convite, porque adoro desfilar e a Vai Vai foi a primeira escola em que desfilei em São Paulo. E porque tenho certeza que o Zé adoraria ser tema desse enredo; ele sempre uniu teatro com a cultura do carnaval, dos estádios, das festas de rua", fala.

Falar do fundador do Teatro Oficina é sempre especial para Cavalli. Durante a entrevista, a atriz recorda com carinho a importância do artista para as artes e para a sua carreira de sucesso.

"Zé Celso foi um mestre e um grande amor. Foi o meu primeiro diretor, estreei profissionalmente com ele em Hamlet, como Ofélia, e me deu oportunidade de fazer personagens maravilhosos, em montagens icônicas do Oficina, onde comecei. Tive sorte, porque ele foi e continuará sendo um dos maiores criadores e pensadores de teatro do mundo", afirma.

