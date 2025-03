Léo Santana faz homenagem para o K-Pop no carnaval

Léo Santana se inspira nas bandas de K-Pop para montar o figurino do seu trio elétrico para o carnaval de Salvador neste sábado

O cantor Léo Santana buscou referência nos figurinos das bandas de K-Pop para montar o look que usará no trio elétrico do sábado de carnaval em Salvador, Bahia. O astro escolheu um conjunto pink com detalhes em prata para mergulhar no universo das bandas coreanas e explicou sua inspiração.

"Nesse swing eu faço drama ma ma ma kakaka. Agora, imaginem se eu fizesse parte de um grupo de K-Pop? Sempre admirei os grupos de K-Pop, pelas semelhanças que temos de pensar na música como instrumento da dança e por fazerem um som com diversas influências globais. Esse gênero que surgiu na Coreia do Sul nos anos 90, após uma apresentação do grupo Seo Taiji and Boys, vem conquistando gerações e por aqui no Brasil, cada vez mais dialogando com meu trabalho através dos grupos e fã clubes que temos em comum", disse ele.

E completou sobre o tema o seu carnaval em 2025. "E hoje no tema THIS IS POP, vamos trazer o colorismo do K-Style para a avenida, celebrando esse gênero como um dos fenômenos do Mundo Pop, homenageando os grandes talentos deste estilo, que usam a moda para criação de narrativas visuais, em um look assinado pelo fashionista @dariomitmann em uma composição que se desmembra em diversas peças em linguagem sintética e vibrante muito presente no estilo dos grandes idols do K-pop", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Leia também:Léo Santana e Lore Improta trocam declarações em data especial: 'Para sempre'