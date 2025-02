Em entrevista exclusiva, a cantora Lauana Prado revelou detalhes sobre a preparação para o 'CarnaLau' e expectativas para a estreia do evento

A cantora Lauana Prado se prepara para um marco importante na carreira: a estreia de seu próprio bloco de Carnaval! O "CarnaLau" agitará o Obelisco do Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 1º de março. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a sertaneja revelou detalhes do projeto e adiantou uma participação especial que promete surpreender o público.

A ideia do bloco surgiu de apresentações anteriores que Lauana já fazia na época de folia. “Essa ideia surgiu de outros 'carnavais' que apresentei. Nos últimos anos, 'CarnaLau' era o termo que eu utilizava para nomear os shows dessa época do ano, que ganham repertório adaptado e alguns já aconteceu em trio… Era um circuito, mas ainda não era um bloco”, explicou a cantora.

Em 2024, Lauana reuniu mais de 600 mil pessoas em um show em São Luís, um marco que aumentou ainda mais sua vontade de oficializar o projeto. “Foi incrível! Foi muito especial e o desejo de criar o bloco ficou ainda mais forte em mim, na minha equipe”, confessou ela, que agora se prepara para levar a festa ao Carnaval de São Paulo. “É um projeto que os fãs esperavam muito e que priorizamos desta vez. Tem sido uma experiência surreal, de muito aprendizado. É a nossa primeira vez com um bloco , é fascinante entender todos os detalhes, regras, cuidados que são necessários para fazer uma festa linda em que todo mundo se divirta em segurança”, completou, entusiasmada.

Para comandar a festa, a famosa e sua equipe escolheram um trio elétrico à altura da celebração. “Queríamos um trio que viesse do circuito de grandes carnavais do Nordeste, grande, com essa energia da festa mesmo… e o 'Porradão' é um mega trio que está vindo direto da Bahia para São Paulo”, celebrou.

E sobre planos de crescimento do projeto, a voz de Whisky Vagabundo garantiu que a estreia do bloco em São Paulo é apenas o começo de um sonho que deseja expandir. “Eu sou uma eterna sonhadora e trabalho muito para realizar. Foi assim em tudo nesses 18 anos de carreira e, graças a essa persistência, posso viver conquistas além do que eu imaginei. Seria incrível trazer o bloco CarnaLau nos próximos anos para São Paulo e outras cidades importantes do circuito”, declarou.

Looks cheios de personalidade

Conhecida por looks que exalam sua identidade artística, Lauana Prado vestirá produções inspiradas em suas músicas de sucesso. “Moda é uma coisa que eu gosto e me interesso muito, ela expressa quem somos, a imagem que queremos passar né? Com certeza chapéu e botas não podem faltar nos looks nos meus looks, são acessórios marcantes no meu visual”, contou a cantora.

E o responsável por isso é o stylist Erick Maia, que acompanha a sertaneja há algum tempo. “O mais gostoso da moda é poder brincar com ela e se expressar de diferentes formas. Uma das músicas escolhidas de inspiração, por exemplo, é “Loba”, uma música que eu canto no álbum RAIZ Goiânia e eu amo, tive a oportunidade de cantar em uma homenagem para Alcione na TV e foi inesquecível para mim.”, relembrou.

Preparação para o Carnaval e repertório especial

Algo que chama a atenção dos fãs de Lauana é sua boa-forma impecável. E para manter a energia na folia, ela garante que cuida bastante da alimentação e do preparo físico. “Geralmente tenho comida, porque aproveito para jantar e sigo uma alimentação balanceada acompanhada pelo meu coach Fabricio. Também é o momento que eu recebo a imprensa, os fãs, os amigos. Antes de subir no palco reservo alguns minutos para retocar a make, aquecer a voz e me concentrar mesmo”, disse ela. "A musculação e a alimentação balanceada fazem parte da minha rotina no dia a dia, então é algo que acontece naturalmente. Quando tem algo especial, como o carnaval, a gente intensifica um pouco mais para dar uma secada, os músculos ficarem em mais evidência".

"A musculação me dá energia para aguentar horas no palco, resistência, além de ser uma aliada no emocional, mas instrumento de trabalho mesmo é a voz. Cuido com carinho, fazendo aquecimento, exercícios e um acompanhamento com fono também", destacou ela, que confessou que não segue superstições, mas mantém um ritual antes de entrar no palco. “O que costumo fazer sempre é falar com a banda e a equipe técnica no microfone antes do show, desejar a todos um ótimo trabalho, agradecer pela parceria deles. São minutos rápidos que a gente conversa no famoso "microfone da interna", mas que eu gosto de ter para me conectar com o time”, revelou.

E não para por aí! Lauana preparou um repertório especial para o "CarnaLau", misturando seu sertanejo característico com músicas típicas do Carnaval. “Foi uma delícia de fazer! O repertório vai trazer músicas de sucesso da minha carreira, como 'Escrito nas estrelas', 'Cobaia', 'Whisky Vagabundo', que não poderiam ficar de fora, mas tem clássicos do sertanejo, do axé, do samba e até do funk”, afirmou.

Além disso, o público pode esperar uma participação especial no show. “ Teremos a participação da Juliette , que chega para somar com seu talento cantando algumas músicas nessa grande festa”, celebrou Lauana Prado.

