Larissa Manoela mostra look para curtir segunda noite de desfiles

Em suas redes sociais, Larissa Manoela mostrou o look luxuoso escolhido para conferir a segunda noite de desfiles no Rio de Janeiro

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 3, a atriz mostrou o look escolhido para curtir a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A famosa escolheu uma produção toda azul com direito a muito brilho, pedrarias e transparência, como a data pede. Além disso, Lari também usou uma maquiagem em tons de azul para combinar com o look.

"Tudo azul. Dia 2", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Lindíssimo esse look", disse uma internauta. "Seu melhor look de Carnaval é sempre o próximo", escreveu outra. "Simplesmente perfeita", elogiou uma terceira.

As escolas de samba que desfilam nesta segunda-feira, 3, na Marquês de Sapucaí são: Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Unidos de Vila Isabel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Primeiro dia

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 3, a atriz publicou diversas fotos em que aparece curtindo o primeiro dia de Carnaval no Rio de Janeiro ao lado do marido André Luiz Frambach.

Com um look todo prata e repleto de brilho, a famosa posou sorridente ao lado do amado na Marquês de Sapucaí, onde acontece os desfiles das escolas de samba da Cidade Maravilhosa.

"Primeiro dia especial demais (literalmente). Amor e alegria! É o maior espetáculo da Terra e é no Brasil", escreveu ela na legenda da publicação.

Larissa Manoela está confirmada em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear este ano na Rede Globo. Já André Luiz Frambach interpretou Elias em No Rancho Fundo, novela exibida pela Rede Globo em 2024.

