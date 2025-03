Larissa Manoela curte Carnaval com marido: 'Amor e alegria'

Larissa Manoela curtiu o Carnaval do Rio de Janeiro ao lado do marido André Luiz Frambach e mostrou diversas fotos em suas redes sociais

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 3, a atriz publicou diversas fotos em que aparece curtindo o primeiro dia de Carnaval no Rio de Janeiro ao lado do marido André Luiz Frambach.

Com um look todo prata e repleto de brilho, a famosa posou sorridente ao lado do amado na Marquês de Sapucaí, onde acontece os desfiles das escolas de samba da Cidade Maravilhosa.

"Primeiro dia especial demais (literalmente). Amor e alegria! É o maior espetáculo da Terra e é no Brasil", escreveu ela na legenda da publicação.

Larissa Manoela está confirmada em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear este ano na Rede Globo. Já André Luiz Frambach interpretou Elias em No Rancho Fundo, novela exibida pela Rede Globo em 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Momento especial

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Na sexta-feira, 21, a atriz relembrou algumas fotos especiais do dia de seu casamento com André Luiz Frambach, que aconteceu no ano passado.

Nas imagens, a famosa surgiu se preparando para o grande dia, admirando seu vestido de noiva e fazendo o cabelo e a maquiagem.

"Quando você abre o álbum do casamento e se surpreende com novos registros do grande dia. Tem um cisco no meu olho. Se existisse uma maneira de voltar para um dia eu específico, eu certamente voltaria para esse", escreveu ela na legenda.

Na quarta-feira, 19, o ator André Luiz Frambach se declarou para sua esposa, a atriz Larissa Manoela, da mesma forma que ela fez em seu aniversário, ao postar um stories em suas redes sociais. No vídeo, ele a gravou entrando nos Estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e dedicou algumas palavras a ela.

Leia também: Larissa Manoela relembra detalhes do convite de casamento