Larissa Manoela arrasa com mais um look de Carnaval: 'Pronta'

Em suas redes sociais, a atriz Larissa Manoela mostrou o seu look para mais um dia de Sapucaí e arrasou na escolha. Confira!

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 4, a atriz mostrou o look escolhido para o terceiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A famosa postou diversas fotos em que aparece com um vestido dourado repleto de brilho com sandálias de salto alto e um adereço de cabeça que conta com as suas iniciais.

"Dia dourado. Pronta para o último dia de Sapucaí", escreveu ela na legenda da publicação.

Na terceira noite de desfiles, as escolas que cruzam a avenida são: Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e Portela.

Homenagem

Recentemente, o ator André Luiz Frambach se declarou para sua esposa, a atriz Larissa Manoela, da mesma forma que ela fez em seu aniversário, ao postar um stories em suas redes sociais. No vídeo, ele a gravou entrando nos Estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e dedicou algumas palavras a ela.

“Primeiro dia dela de volta à Globo, como sempre digo muito muito orgulho das suas escolhas, muito orgulho das suas conquistas, da sua caminhada, da sua força, da sua vontade de estar sempre crescendo e evoluindo como ser humano espírito e artista”, iniciou André.

“Para muitos é fácil, mas só quem está do seu lado sabe o quanto você batalha e se dedica para estar onde está, e quantas coisas você teve que abrir mão! Eu te amo e estarei PARA VIDA TODA com você, sendo seu apoio, seu suporte (porque sua força eu não preciso ser) uma mulher como você já tem força de sobra!!!”, continuou o ator.

“Te amo meu amor e é aquilo né.. ‘se o mundo já foi bom, agora ele vai ficar ainda melhor’ ‘ETA MUNDO MELHOR’ VEM AI!!! E vem com essa artista e protagonista GIGANTESCA!!”, finalizou André.

