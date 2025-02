Karla Klemente encara transformação para o Carnaval: 'Cuidados especiais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Karla Klemente detalha cuidados e transformação para encarar desfile de Carnaval como musa da União da Ilha

De volta ao Brasil e nos preparativos para desfilar como musa da União da Ilha, Karla Klemente encara uma transformação para o Carnaval. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz e ex-bailarina do Domingão do Faustão detalha a rotina e o tratamento feito com exclusividade para o desfile: "Cuidados especiais", declara.

Preparativos para a avenida

Karla explica que desfilar no Sapucaí exige muito mais que samba no pé: a artista conta que mudou sua alimentação e rotina de treinos para viver esse momento depois de uma temporada fora do Brasil com trabalhos nos palcos do México.

"Adaptei a minha alimentação, não tomo bebida alcoólica, estou treinando de 5 a 6 vezes por semana com meu personal, tenho aulas de samba, ensaios de rua, ensaio técnico, shows, estudo o enredo e a música, estou montando uma coreografia para a avenida", diz.

Karla também compartilha que, graças ao desfile, tem a oportunidade de exercer seus talentos com a modelagem de looks especiais: "Preparo um look para cada ensaio, até comecei a fazer modelagem de roupa e customizar".

Atenção ao corpo

Além dos cuidados com a alimentação, a musa encarou um procedimento estético que transformou seu bumbum. “Já tem um tempo que eu queria fazer um tratamento no bumbum, para empinar e melhorar o aspecto das celulites. Quando cheguei à Rio Arte e a Ligia me falou sobre o perfect bumbum, eu pensei: 'É disso que eu preciso'! Já deu para ver a melhora no mesmo dia, senti que o meu bumbum ficou perfeito, mais redondinho, pronto para brilhar no carnaval e passear pelas praias do Rio de Janeiro”, afirma.

A técnica de aplicação realizada por Karla, segundo Lígia Reis, do grupo Rio Arte Dermatologia Estética, foi o Perfect Bumbum Turbo. Um protocolo exclusivo que empina o bumbum, deixando a pele mais firme, sem celulites e com um leve preenchimento que harmoniza com a estrutura corporal da paciente.

“É um dos protocolos mais procurados na Rio Arte, principalmente, na época do verão e agora no carnaval, é o tratamento que a gente mais está fazendo, porque já se vê um resultado na hora de estar com o bumbum dos sonhos, o bumbum perfeito e o cliente ele fica muito satisfeito”, declara Lígia sobre o procedimento, que leva em torna de duas horas.

