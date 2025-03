Juliana Alves revela sua dedicação à Unidos da Tijuca em volta ao carnaval

Juliana Alves conta curiosidades de como é o seu envolvimento com o carnaval ao aceitar o convite para voltar a desfilar na Unidos da Tijuca

A atriz Juliana Alves está de volta ao carnaval do Rio de Janeiro. Depois de ficar longe da passarela do samba por um tempo, ela celebra o seu retorno em grande estilo. Ela será destaque na frente do desfile na noite desta segunda-feira, 3, e está muito feliz com o convite. Em conversa com a CARAS Brasil, a artista contou curiosidades de como é sua preparação para o desfile e destacou a sua paixão pela escola de samba.

A estrela contou que o convite para voltar ao time de componentes da agremiação surgiu em 2024 e ela aceitou rapidamente. Tanto que ela nem se preocupou em perguntar qual seria a sua função no desfile. "O motivo é muito simples: eu sou uma tijucana apaixonada pela minha comunidade e pela samba. Me sinto muito feliz. Uma das coisas que mais me alegra é estar em comunidade em uma escola de samba”, afirmou ela, e completou: "Eu sabia que teria um lugar especial para mim e nem questionei o que era para fazer no desfile. Eu falei que estava à disposição para contribuir e fortalecer a escola como eu pudesse. Entenderam que seria especial eu entrando no setor 1 com a escola e ficando todo o desfile à frente da escola. Esse convite me honrou muito. Realmente eu sou comunidade e é uma honra muito grande em um enredo como esse, que resgata nossas raízes, poder dizer com nossa expressão corporal que tenho orgulho da minha escola e anunciar que vem um grande desfile. Essa vai ser a minha função. Vou fazer com todo o meu coração é alma que é o único jeito que eu sei fazer”.

Apesar da paixão, ela confessou que teve alguns receios em voltar ao carnaval, mas logo depois a preocupação de lado. "Eu tinha alguns receios de como seria essa volta, apesar de desejar isso há muito tempo. É um grande amor na minha vida e sou muito feliz na minha escola. Tive a experiência da aparição no desfile da Tijuca dois anos atrás, como comissão de frente. E agora essa volta ao dia a dia da escola, o contato com a comunidade de maneira mais assídua, realmente me declarando como uma pessoa integrante da escola. Estou voltando com todo amor e desejo, vontade de somar mesmo. Está sendo muito emocionante, muito bonito e surpreendente em alguns aspectos. É uma sensação de que não estive afastada e também tem o entusiasmo pelo reencontro. As pessoas verbalizam muito que estão felizes, mais do que quando eu era rainha de bateria. É uma troca real, estou muito feliz, muito emocionada, muita vontade de ver minha escola se reerguendo cada vez mais. É uma escola que merece voltar nas campeãs e ser reconhecida como uma das melhores escolas”, declarou.

Dedicação de Juliana Alves

A atriz Juliana Alves é dedicada durante toda a preparação do carnaval. Mesmo com a rotina agitada por causa das gravações da novela Volta Por Cima, da Globo, ela fez questão de ir em vários ensaios e acompanhar o dia a dia da montagem do desfile. "Estive muito no barracão conversando com os artistas e entendendo o cenário da escola, os parceiros e as pessoas que trabalham para que a escola venha da melhor maneira possível. Eu posso dizer que a Tijuca está trazendo um grande carnaval neste ano”, comentou.

A preparação antes do desfile também faz parte da paixão dela pelo carnaval. ”A principal preparação foi a reconexão com a comunidade, que aconteceu de maneira incrível. Recebi muito carinho, muito amor. Só reafirmamos os elos que já estavam estabelecidos e participei dos ensaios. É lógico que eu cuidei da minha saúde, cuidei do meu corpo, da minha mente, tudo o que a gente vivencia e se torna grande na nossa vida e a gente se afasta, podem vir algumas questões. Eu precisava focar no que importa, que é estar junto com a Tijuca. Eu foquei na energia maravilhosa que é a energia que a Tijuca quer levar para a avenida”, destacou.

Juliana Alves ainda revelou que se preocupou em estar com a saúde em dia para arrasar na Sapucaí. "Eu tive uma alimentação mais atenta que eu já estava fazendo com meu médico desde antes do carnaval, quando eu comecei a novela. Eu percebi que merecia dar uma atenção maior para a saúde. Nesse período, eu fiz atividade aeróbica, de fortalecimento, mas sem a pretensão de atender a nenhum padrão pré-estabelecido. Estou no carnaval há muitos anos e quem acompanhou sabe que nunca foi o meu feitio estar dentro de um padrão específico e sim entregar o que é mais importante, a arte do samba e dentro da minha verdade. Ser quem eu sou”, declarou.

Por fim, a atriz surpreendeu ao contar que demora cerca de 6 horas para ficar pronta no dia do desfile. "Faço minhas orações, meus rituais, depois eu começo o cabelo e a maquiagem, arrumo a bolsa, meu kit. Eu vou fazer o ensaio rapidamente, poucas fotos, takes de vídeo. Começo muitas horas antes do desfile, umas seis horas antes eu já estou me arrumando”, declarou.