Juju Salimeni detalha sua preparação para o Carnaval: 'Focada'

Juju Salimeni deu detalhes de sua preparação para o Carnaval e contou que faz mudanças significativas nos treinos e na alimentação

O Carnaval está quase aí e os preparativos já estão a todo vapor. Para desfilar como rainha de bateria da Barroca Zona Sul, Juju Salimeni faz uma preparação bastante específica.

"Dois meses antes, a dieta é ainda mais restrita, com quantidades certas para comer. O treino é bem pesado com muita carga, é a minha fase mais focada do ano. Não pulo refeição, não tenho refeição livre. Faço uma preparação como se fosse uma competição de fisiculturismo. Meu marido é atleta, e é muito parecido com a fase dele de competição, só que a dele é ainda mais rígida. Sei que falam que é exagero, mas é a forma que gosto de me apresentar, de ver meu corpo. No Carnaval, é meu melhor físico do ano todo! Várias pessoas já comentaram que esse ano é o melhor físico que já tive", disse ela, em entrevista para o GShow.

A famosa contou que já atingiu seu objetivo, mas ainda precisa melhorar a retenção de líquido. "Meu corpo está pronto, a única coisa que vamos mexer é retenção de líquido para me deixar mais seca que faz muita diferença, mas isso é uns três dias antes. Me pesei quando voltei das férias, estava com 70kg e estou com 73, foi de músculo mesmo. Aumentaram as medidas de coxa e glúteo, que são as regiões que dou mais ênfase. A gente vai mais pelo visual, meu marido e minha professora conseguem ver o que precisa mexer. Nos dois últimos ensaios, falaram que estou pronta".

Por fim, Juju revelou o que gosta de fazer no dia do desfile. "É um dia tranquilo, chego cedo para me arrumar, fica pouca gente da equipe, mais tarde chega marido e mãe. Não gosto de movimentação, bagunça, prefiro silêncio, concentração, sou organizada, perfeccionista, não gosto de correria, sempre deu certo todos esses anos. Não tem treino, no dia anterior só para dar um pump, mas nada pesado porque a avenida cansa, tenho que estar sem dor, guardar a energia para aquele momento", afirmou.

Novo carro

Em suas redes sociais, Juju Salimeni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer fez questão de dividir com os fãs uma nova conquista: Ela está de carro novo.

Juju trocou a sua Lamborghini Urus, avaliada em R$ 4 milhões, por outra do mesmo modelo, mas praticamente zero km e mais moderna.

O antigo carro da influenciadora era laranja, já o novo é grafite. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo da troca do automóvel e celebrou. "Do nada… veio aí! Troquei a lambo", escreveu ela na legenda da publicação.

