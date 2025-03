Juju Salimeni brilha com 30 mil cristais como rainha de bateria da Barroca Zona Sul

Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, Juju Salimeni exibe seus músculos em fantasia ousada para representar Iansã no carnaval

A musa Juju Salimeni brilhou no carnaval de São Paulo ao cruzar o sambódromo do Anhembi como rainha de bateria da escola de samba Barroca Zona Sul na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Ela colocou para jogo seu corpo musculoso e as curvas impecáveis com fantasia ousada.

A estrela desfilou com uma fantasia para representar Iansã. O seu look era composto por 30 mil cristais, pedrarias e até alguns detalhes banhados a ouro. Assinado por Bruno Oliveira, o figurino ainda contou com um costeiro enorme com penas artificiais e luzes led.

"Acredito que seja a minha fantasia mais luxuosa de todos os anos. Eu sempre gostei de todas as minhas fantasias, mas essa tem um significado especial porque representa Iansã e pra mim é uma honra representar um Orixá. O costeiro tem um formato completamente diferente de tudo que eu já vi, acredito que essa seja a primeira vez que alguém usa um costeiro nesse formato. Com certeza está entre as minhas preferidas nesses 15 anos de carnaval", disse ela.

Juju Salimeni no desfile da Barroca Zona Sul - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Juju Salimeni no desfile da Barroca Zona Sul - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Juju Salimeni no desfile da Barroca Zona Sul - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Nos bastidores do desfile, Juju Salimeni estava muito bem acompanhada. Ela foi vista circulando pelo sambódromo na companhia do namorado, o empresário Diogo Basaglia.

Juju Salimeni eo namorado - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

A preparação de Juju Salimeni para o carnaval

Dias antes do início da folia, Juju Salimeni contou como é a sua preparação para o carnaval. "Dois meses antes, a dieta é ainda mais restrita, com quantidades certas para comer. O treino é bem pesado com muita carga, é a minha fase mais focada do ano. Não pulo refeição, não tenho refeição livre. Faço uma preparação como se fosse uma competição de fisiculturismo. Meu marido é atleta, e é muito parecido com a fase dele de competição, só que a dele é ainda mais rígida. Sei que falam que é exagero, mas é a forma que gosto de me apresentar, de ver meu corpo. No Carnaval, é meu melhor físico do ano todo! Várias pessoas já comentaram que esse ano é o melhor físico que já tive", disse ela, em entrevista para o GShow. Saiba mais aqui.