Johnny Hooker abre alas para o Carnaval: 'Tenho uma relação muito forte'

Bloco do Johnny Hooker animou foliões no pré-carnaval de São Paulo neste final de semana

Carnaval está batendo na porta e o aquecimento já começou em várias partes do Brasil. Em São Paulo, nesse final de semana, Johnny Hooker (37) agitou foliões em um show repleto de seus sucessos, o que não deixou ninguém parado em uma noite pra lá de especial.

CARAS Brasil entrou na dança e marcou presença no Bloco do Johnny Hooker, na Casa Natura, e conversou com a estrela da noite sobre a folia e as diferentes maneiras de fazer festa para todos os públicos.

"Esse formato de fazer show como bloco vem sendo utilizado no Brasil e aqui na Casa Natura eu tenho uma relação muito forte desde que estreou, já fiz mais de 20 shows aqui. Pra fazer alguma coisa na rua a gente precisa de uma estrutura maior de patrocínio, então já a gente sempre usa esse bloco como uma abertura do carnaval para quem gosta de ver show, gosta de um lugar um pouco mais confortável em que possa sentar e tem comidinha", explica.

Para o artista, tem espaço para todo mundo e toda festa é bem-vinda. Enquanto a folia não ganha as ruas da capital, a ideia de promover blocos em locais fechados é defendida por ele e outros cantores também. Tudo tem funcionado como um esquenta.

"Aqui em São Paulo as pessoas conhecem bloco mais em trio elétrico, em Recife só tem trio elétrico no galo da madrugada, mas eu prefiro fazer no palco ou numa casa de show. Eu gosto do palco italiano que me lembre uma tela de cinema, para vários artistas maravilhosos funciona super bem o trio elétrico, mas pra mim é mais um palco", conta ele, que destaca que seu comentário não é uma crítica.

No último sábado, 15, o artista cantou hits como Alma Sebosa e Flutua, além de clássicos da música brasileira. A festa contou com participações especiais de Maria Gadú (38), Jaloo (38), Lia Clark (33), Romero Ferro (33) e Getúlio Abelha (32).

VEJA PUBLICAÇÃO DE JOHNNY HOOKER: