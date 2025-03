Grávida, Brunna Gonçalves exibe barrigão no desfile das campeãs; veja

Musa da Beija-Flor, Brunna Gonçalves exibe barrigão de grávida ao participar do desfile das campeãs no Rio de Janeiro; confira os cliques

A dançarina Brunna Gonçalves, de 33 anos, participou do desfile das campeãs no Rio de Janeiro. Musa da Beija-Flor, escola que levou o primeiro lugar no Carnaval de 2025, a ex-BBB surgiu radiante na Sapucaí ao sambar grávida.

Esperando sua primeira filha com cantora Ludmilla, a bebê Zuri, a esposa da artista exibiu seu barrigão ao desfilar pela escola com a fantasia com brilhos e penas em laranja e preto. De seis meses gestação, ela mostrou toda sua disposição ao passar com a agremiação celebrando a vitória.

Na rede social, a dançarina até postou um vídeo mostrando que estava sambando logo ao amanhecer. "7h da manhã e nós estamos aqui comemorando a nossa vitória! @beijafloroficial até o ano que vem, soberana!", escreveu.

Ainda nos últimos dias, após a Beija-Flor levar o primeiro lugar no Carnaval carioca, Brunna Gonçalves comemorou mostrando um ultrassom de sua herdeira.

Veja as fotos de Brunna Gonçalves no desfile das campeãs:

FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves impõe condição para visitas à filha

Nesta sexta-feira, 7, a influencer e dançarina Brunna Gonçalves decidiu expor uma condição relacionada à chegada de sua filha, Zuri, com a cantora Ludmilla. Na ocasião, a famosa contou que todos os membros de sua família foram vacinados com a dTpa, uma vacina que protege contra difteria, tétano e coqueluche, antes de terem contato com a bebê .