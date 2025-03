Gloria Groove usa fantasia de Pierrot apaixonado para o carnaval

A cantora Gloria Groove escolhe fantasia de Pierrot apaixonado para seu show de carnaval em Brasília neste domingo

A cantora Gloria Groove apareceu deslumbrante com sua fantasia para o show de carnaval em Brasília, Distrito Federal, neste domingo, 2. A estrela apostou em um modelito inspirado em Pierrot Apaixonado para agitar os foliões com direito a muito brilho e animação.

Neste ano, Groove escolheu fantasias que relembram as referências do moodboard original de Serenata. Ela quis criar looks cheios de significados em parceria com a stylist Bianca Jahara.

Além de seus shows de carnaval nesta época do ano, a cantora também celebra o sucesso do hit Larica de Você, parceria com o grupo Menos É Mais, que já acumulou mais de 3 milhões de streams.

Gloria Groove - Foto: Divulgação

Gloria Groove faz planos de casamento

Recentemente, Gloria Groove explicou que ainda está definindo os detalhes do casamento com seu namorado, Pedro Luís, mas promete que será uma celebração à altura de seu amor: “Quero fazer alguma coisa muito legal que a gente não pensou ainda. Mas é engraçado que esse ano está caindo várias festas de casamento, bodas. É o amor cercando, é o ano da Serenata”, ela celebrou.

“A gente vive contemplando se quer fazer uma festa para mostrar, para todo mundo, ou se é uma festa para a gente sentir. Ainda não decidi, estou no processo de saber como eu vou celebrar o amor do meu jeitinho”, disse a artista, que está definindo os detalhes da cerimônia: “Sou pouco dramática na hora de fazer as minhas coisas”, contou.

“Tenho até medo de querer fazer uma coisa e terminar em uma festa de quatro dias. Então, vamos ver onde eu vou chegar com isso”, Glória brincou com o planejamento.

