Giovanna Lancellotti se emociona com vitória da Beija-Flor no Carnaval 2025

Noiva do herdeiro da Beija-Flor, Giovanna Lancellotti transbordou alegria com a vitória da escola no Carnaval do Rio de Janeiro: "Coração acelerado"

Giovanna Lancellotti - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews