Giovanna Ewbank se emociona ao repassar fantasia de Carnaval para a filha, Titi

Que amor! Pronta para curtir o Carnaval na escola, Titi usou as roupas de Giovanna Ewbank para compor sua fantasia de princesa; confira

Alerta fofura! Nesta sexta-feira, 28, Giovanna Ewbank surgiu encantada nas redes sociais ao conferir a fantasia escolhida pela filha, Titi, de 11 anos. Se preparando para curtir o Carnaval na escola, a jovem usou as roupas da mãe para se fantasiar de Tiana, do filme A Princesa e O Sapo.

"Pisquei e minha filha já veste minhas roupas e se maquia sozinha (com vídeo de referênca) pra festinha de carnaval da escola. Pega leve, tempooo! Essa princesa nem a Disney tem! PERFEITA", declarou a esposa de Bruno Gagliasso na legenda da publicação.

"Hoje é dia de Carnaval na escola, né, filha? Titi pegou toda a roupa da maminha, já está usando minhas roupas. Cadê a coroa?", disse Gioh, enquanto mostrava a penteadeira e o quarto da irmã de Bless, de 11 anos, e Zyan, de 3. "Tiana, é você? Meu Deus, a Tiana moderna! Que linda", se derreteu na sequência.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se divertem ao compartilhar 'segredos' um do outro

Na quinta-feira, 27, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank divertiram os seguidores ao entrarem em uma brincadeira da internet. A trend "Ouvimos e não julgamos" propõe que as pessoas compartilhem situações "secretas" do dia a dia sem julgamentos, mas com bom humor. O casal entrou na brincadeira e arrancou risadas com suas confissões.

"Era pra ser: Nós ouvimos e não julgamos, mas, ela ouviu e me julgou!", brincou Bruno na legenda da publicação.

No vídeo, o ator foi sincero sobre o uso de celular. "Eu nem levo celular para o banheiro para fugir do caos. Eu fico horas e horas", disse ele. "Mas isso eu já sabia", garantiu Giovanna.

"Eu olho o extrato do seu cartão para ver se você está comprando coisas, materiais de construção escondido de mim", confessou a artista, que é mãe de Titi, Bless e Zyan.

"Quando eu não quero namorar, eu coloco uma roupa bem escrota e vou pra cama lindamente", se divertiu Gio. "Caraca, verdade isso aí", refletiu Gagliasso, caindo na risada. Assista ao vídeo!

