Gina Garcia celebra seu primeiro desfile no carnaval de SP: ‘Tão lindo’

A cantora Gina Garcia ficou radiante ao desfilar pela primeira vez em uma escola de samba no carnaval de São Paulo e com direito a homenagem para Cazuza

A cantora Gina Garcia viveu uma experiência inédita em sua vida na madrugada deste sábado, 1º. Ela desfilou pela primeira vez em uma escola de samba no carnaval de São Paulo no Sambódromo do Anhembi.

A artista marcou presença no desfile da Camisa Verde e Branco, que levou uma homenagem para o cantor Cazuza para a folia com o enredo ‘O Tempo Não Para! Cazuza - O Poeta Vive!’. Ela desfilou em um carro alegórico e adorou oportunidade de homenagear o cantor que deixou um legado inesquecível na música brasileira.

Neste contexto, Gina Garcia também lançou o EP Gina Canta Cazuza nas plataformas digitais, no qual fez releituras de três músicas do cantor em ritmo de samba.

"Foi tudo tão lindo! Meu primeiro desfile no Sambódromo, e ainda em um tributo tão especial ao Cazuza, foi simplesmente inesquecível. Estar ao lado da Lucinha Araújo, uma pessoa que admiro tanto, tornou esse momento ainda mais marcante. A energia da avenida, o carinho do público e toda a magia do Carnaval de São Paulo fizeram dessa estreia algo que vou levar para sempre no coração, ainda mais nesse momento em que também celebro o lançamento do meu EP ‘Gina Canta Cazuza'", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gina Garcia (@ginagarcia)

Leia também:Mãe de Cazuza prestigia desfile em homenagem ao filho no carnaval