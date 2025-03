Gilberto Gil celebra a ida de Preta Gil para o carnaval de Salvador após luta contra o câncer

Gilberto Gil comemora a possibilidade de Preta Gil celebrar o carnaval com a família em Salvador após cirurgia contra o câncer

O cantor Gilberto Gil está radiante ao ver sua filha Preta Gil curtindo o carnaval de Salvador, na Bahia, após enfrentar desafios com a saúde. Ela ficou quase dois meses internada para se recuperar de uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Agora, recuperada, a artista conseguiu viajar para aproveitar os dias de folia com a família.

Em entrevista ao site Alô Alô Bahia, o veterano falou sobre a alegria de ver a filha bem. "Depois da fase mais difícil de hospitalização dela, voltou com o mínimo de energia necessária para cumprir sua vocação natural, que é a alegria, que é o encontro. Preta é muito ligada a tudo isso. Carnaval, portanto, é um momento muito importante para ela. O fato de que ela esteja suficientemente recuperada para participar do carnaval é uma alegria para todos nós", disse ele.

No início do carnaval, Preta Gil também comemorou a chance de estar em Salvador nesta época do ano."Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa", disse ela ao site Alô Alô Bahia.

Então, Preta comentou que estava ansiosa para chegar em Salvador. "Eu não ia conseguir ficar mais um ano assistindo carnaval pela televisão, como foi em 2023. Em 2024 em vim três dias no camarote [Expresso 2222]. E para mim estar aqui hoje é uma vitória. Foi uma caminhada muito dura, mas com muita vitória", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alô Alô Bahia (@sitealoalobahia)

Leia também:Após muita luta, Preta Gil curte o Carnaval em Salvador: 'Só Deus sabe'