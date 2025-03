Famosas brilham como musas em desfiles das escolas de samba

Isabelle Nogueira, Alessandra Negrini, Giovanna Cordeiro e mais celebridades esbanjam beleza nos desfiles das escolas de samba em SP e RJ

A madrugada deste domingo, 2, contou com desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro com a presença de várias celebridades na folia. As musas das agremiações atraíram os olhares para suas belezas impecáveis e as fantasias caprichadas enquanto se divertiam no carnaval.

Veja os looks de algumas beldades que brilharam no Anhembi e na Sapucaí:

A ex-BBB Isabelle Nogueira desfilou como destaque em um carro alegórico da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi no Sambódromo do Anhembi. Esta foi a primeira vez dela no carnaval de São Paulo como musa.

Isabelle Nogueira - Foto: Will Dias / Brazil News

Isabelle Nogueira - Foto: Will Dias / Brazil News

A atriz Alessandra Negrini saiu no carnaval como destaque de chão no desfile da escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo. Ela apostou em uma fantasia dourada com costeiro feito de plumas.

Alessandra Negrini - Foto: Leo Franco / AgNews

Alessandra Negrini - Foto: Leo Franco / AgNews

A atriz Giovana Cordeiro desfilou na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, como musa da escola de samba Porto da Pedra pelo segundo ano. Ela apostou em um look prateado e maquiagem impecável.

Giovana Cordeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Giovana Cordeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

A rainha de bateria Carla Prata surgiu irreconhecível no carnaval de São Paulo. Ela desfilou à frente da bateria da Acadêmicos do Tucuruvi com maquiagem sofisticada para imitar uma onça. "As próteses que uso hoje foram moldadas no meu rosto. A maquiadora foi à minha casa e tirou o molde para poder fazer esses itens, que entram no nariz, na boca, com a intenção de me deixar o mais parecida possível com uma onça pintada", disse ela ao site Gshow.

Carla Prata - Foto: Will Dias / Brazil News

Carla Prata - Foto: Will Dias / Brazil News

Irmã de Lexa, a cantora Wenny brilhou como rainha na escola de samba Unidos de Bangú no Rio de Janeiro. A adolescente usou uma fantasia para representar a resistência indígena.

Wenny - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Wenny - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Quitéria Chagas foi a rainha de bateria da escola de samba Império Serrano na Sapucaí. Ela usou uma fantasia toda dourada e com transparência e se emocionou ao cruzar a avenida após a agremiação ser uma das afetadas pelo incêndio na fábrica de fantasias antes do carnaval.

Quitéria Chagas - Daniel Pinheiro/BrazilNews

Quitéria Chagas - Daniel Pinheiro/BrazilNews

A ex-BBB Thelma Assis desfilou pela escola de samba Mocidade Alegre no carnaval de São Paulo.

Thelma Assis - Foto: Leo Franco/AgNews

A apresentadora Luciana Gimenez desfilou neste domingo, 02, no Carnaval em São Paulo pela escola Vai-Vai.

Luciana Gimenez - Foto: Clayton Felizardo/Brazilnews

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato cruzou o Sambódromo do Anhembi com a fantasia de ‘Rainha de Todos os Ritmos’.