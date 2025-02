Emocionante! Após diagnóstico de leucemia mieloide, Fabiana Justus relembrou o Carnaval de 2024 e refletiu sobre as mudanças em sua vida até 2025

Em clima de Carnaval e nostalgia, Fabiana Justus entrou na trend "Sexta de Carnaval do ano passado x Sexta de Carnaval deste ano" e emocionou os seguidores nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 28, a influenciadora publicou fotos relembrando como estava na mesma data em 2024 e refletiu sobre as transformações em sua vida desde o diagnóstico de leucemia mieloide , em janeiro do ano passado.

"Na sexta-feira de Carnaval do ano passado eu raspei o cabelo! Chocada! Não tinha me tocado disso!", iniciou a filha de Roberto Justus. "Eu fiquei pensando na minha sexta de Carnaval do ano passado [e lembrei que eu] estava raspando o meu cabelo. Quanta coisa [aconteceu] de um Carnaval para o outro! Deus é maravilhoso", celebrou Fabi.

Na sequência, a empresária, que está no hospital, refletiu sobre a atual fase do tratamento. "Resolvi postar porque estou aqui no hospital, em uma situação muito diferente, graças a Deus, fazendo só a medicação de manutenção, e é o último dia do ciclo desse mês. Tem nem comparação, mas fiz uma comparação de imagens no mesmo hospital. Quanta coisa aconteceu, como estou diferente, como eu tenho motivos para comemorar neste Carnaval, como eu estava no Carnaval passado angustiada de estar longe dos meus filhos", relembrou.

"Eu estava sofrendo muito, no começo de tudo, mal sabia eu o que me aguardava. É surreal pensar em tudo que eu passei", finalizou Fabiana Justus.

Veja as fotos:

Fabiana Justus celebra mudanças desde o Carnaval de 2024. Foto: Reprodução/Instagram

Crescimento do cabelo

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou na quinta-feira, 27, um vídeo com uma retrospectiva das mudanças em seus cabelos. No vídeo, ela mostrou como estava quando decidiu raspar os fios e que registrou o crescimento dos cabelos mês a mês.

Fabiana precisou raspar o cabelo em fevereiro do ano passado, após receber o diagnóstico de leucemia mielóide aguda. Desde que realizou o transplante de medula óssea, em março, a influenciadora tem celebrado cada etapa vencida de seu tratamento contra o câncer.

"O meu transplante de medula óssea aconteceu no dia 27 de março de 2024 e meu cabelo só começou a aparecer em junho! Eu lembro de ficar pesquisando, na época, vídeos como esse, pois eu tinha muita curiosidade de como seria o processo do crescimento", iniciou ela na legenda da publicação.

"Fui gravando ao longo dos meses pra acompanhar a evolução! Cada fase do cabelo representou também momentos marcantes dessa jornada pra mim. O fim do isolamento, a diminuição de remédios, de idas constantes ao hospital... e eu ficando mais forte", complementou.

"Que bom que gravei porque agora posso ter esse vídeo que simboliza tanto pra mim! E, quem sabe, pode ajudar outras pessoas vivendo processos parecidos... aliás... alguém aí tá passando por isso?", finalizou.

