Esposa de Ferrugem, Thaís Vasconcellos entrega expectativa para desfile no Rio: ‘Empolgada’

A influenciadora digital e empresária Thaís Vasconcellos (30) não esconde a emoção e expectativa para a sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro. Ela vai desfilar como musa do Salgueiro, na madrugada da próxima segunda-feira (3), na Marquês de Sapucaí; e entrega, em entrevista à CARAS Brasil, como está se preparando para brilhar na avenida. A esposa do cantor Ferrugem (36) ainda dá detalhes sobre o seu processo de emagrecimento, que começou em 2019 após dar à luz sua filha caçula, Aurora; hoje com 6 anos. De lá para cá, já foram mais de 40kg eliminados e um novo estilo de vida.

Thaís conta que tem o apoio total da família para curtir a folia de forma especial, e em grande estilo. “Estou extremamente empolgada para o desfile deste ano. Sim, será minha estreia na avenida como musa do Salgueiro, e a responsabilidade é enorme. Tenho me dedicado intensamente para representar bem a escola e toda a comunidade que nos apoia. E não posso deixar de citar que minha família tem sido minha maior fonte de apoio, sempre ao meu lado, me incentivando e me ajudando a viver essa nova etapa com muito amor e confiança”, destaca.

A mãe de Sofia (7) e Aurora entrega que intensificou sua rotina de treinos especialmente para a grande festa. “Minha rotina atual inclui exercícios diários na academia, combinando musculação e atividades aeróbicas. Recentemente, também comecei a praticar beach tennis, o que tem sido uma experiência incrível e divertida. Além disso, mantenho uma alimentação equilibrada, mas sem neuras, me permitindo comer de tudo um pouco com moderação", explica.

Thaís e Ferrugem mudaram totalmente suas rotinas e hábitos em busca de uma vida mais saudável. Em dezembro do ano passado, o cantor já havia perdido cerca de 35kg. E juntos, eles eliminaram 75Kg.

“Minha decisão de emagrecer veio depois da minha segunda gestação, quando atingi o peso máximo de 86kg. Percebi que precisava cuidar da minha saúde e autoestima. O Ferrugem também sentiu que era hora de mudar seus hábitos, e juntos começamos essa jornada de transformação. Um sempre apoiando o outro em cada fase, desde a reeducação alimentar até os treinos. Essa parceria foi fundamental para a gente alcançar nossos objetivos”, salienta a influenciadora. “Me sinto muito satisfeita com minha evolução. No momento, meu foco é manter um estilo de vida saudável e equilibrado, sem a pressão de perder mais peso”, emenda a influenciadora.

Thais Vasconcellos também compartilha seus segredinhos para manter a pele hidratada e firme após a perda de peso e conta como equilibra beleza e bem-estar em meio à maratona carnavalesca.

“Sempre tive muito cuidado com a minha pele; e após a perda de peso, redobrei a atenção para garantir que ela permanecesse firme, hidratada e saudável. O Bio-Oil foi um grande aliado nesse processo! Aplicava todos os dias, principalmente nas áreas mais sensíveis, como barriga, coxas e quadris, para prevenir e suavizar as estrias. Além de hidratar profundamente, ele ajuda na regeneração da pele, deixando-a mais macia e uniforme. Essa rotina de cuidados fez toda a diferença”, garante.

“O Carnaval é uma verdadeira maratona, e me preparo com muito carinho para aproveitar ao máximo. Além de ter intensificado meus treinos, como falei, focando em resistência e fortalecimento, pois o samba exige muito do corpo, cuido da alimentação, priorizando alimentos nutritivos para garantir a energia necessária. Mas tão importante quanto o preparo físico, é o preparo mental. Procuro me conectar comigo mesma, buscando momentos de descanso com minha família, para chegar equilibrada e pronta para brilhar na avenida”, completa a musa da vermelho e branco.

E nessa época em que as temperaturas costumam estar bastante elevadas, Thaís se preocupa em reforçar a rotina de skincare: “Minha pele sofre bastante nessa época por conta do calor, do suor, da maquiagem pesada e da exposição ao sol. Por isso, reforço minha rotina de skincare com produtos que hidratam profundamente e ajudam na regeneração da pele. Cuido especialmente do rosto, mas também dou atenção ao corpo, já que o Carnaval pede muito da nossa pele. Gosto de aplicar Bio-Oil em áreas mais expostas, como pernas e braços, após o banho, para garantir uma hidratação potente sem deixar a pele pegajosa. Além disso, ele proporciona um brilho natural que combina muito com a energia do Carnaval”.

Para finalizar, a esposa de Ferrugem manda um recado especial para todas as mulheres que desejam mudar totalmente seus hábitos – como ela almejou e alcançou – em busca de saúde, bem-estar, felicidade e qualidade de vida.

“Quero dizer que é totalmente possível! Cada corpo tem seu tempo e reage de uma forma, por isso é superimportante respeitar seu ritmo e não se comparar com os outros. Procurem orientação de profissionais, mantenham uma alimentação equilibrada e encontrem uma atividade física que realmente curtam", orienta a influenciadora. "O mais importante é acreditar em si mesmas e seguir firme, mesmo quando as dificuldades aparecerem. A jornada pode ser desafiadora, mas no final, os resultados valem cada esforço”, assegura.

