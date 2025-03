À espera da primeira filha, filha de Tom Cavalcante faz brincadeira com o marido no Carnaval

Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante divertiu os seguidores com fantasia escolhida para curtir bloco de Carnaval com o marido

Curtindo os dias de Carnaval, Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante, marcou presença em um bloquinho de rua em São Paulo ao lado do marido, Cristiano Deyvid. Grávida de sua primeira filha com o cantor, a influenciadora entrou no clima da folia e fez uma brincadeira divertida com o parceiro.

Com bom humor, Maria colocou no pescoço de Cristiano uma plaquinha escrita "tem dona" , enquanto ela usava uma tiara indicando que era a "dona" do marido, com quem oficializou a união no civil no último dia 8. "Quem manda é a mulher. Partiu mais 1", escreveu a jovem na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se divertiram com look do casal. "Arrasaram na fantasia! Isso mesmo", brincou uma seguidora. "Adoro vocês!!", declarou outra. "A melhor fantasia (risos)", escreveu mais uma.

Casamento em clima de Carnaval

Maria Cavalcante encantou os seguidores das redes sociais no sábado, 1º, ao mostrar um vídeo em que aparece se casando com o cantor Cristiano Deyvid em um bloco de Carnaval.

No clima da folia, a herdeira do humorista Tom Cavalcante e Patrícia Lamounier, que está à espera de sua primeira filha, exibiu a barriguinha ao surgir usando um top, uma saia longa branca e um véu, enquanto o amado usou uma bermuda e uma camiseta com uma estampa de terno e gravata.

Cercados por várias pessoas, os dois trocaram as alianças e depois se beijaram. "Hoje nosso casamento foi no bloquinho. Te amo meu amor, quero me casar sempre com você!!", celebrou a jovem, que se casou no civil com o sertanejo no dia 8 de fevereiro.

O vídeo encantou os internautas. "Lindos! Muito amor sempre", disse uma seguidora. "Achei fofo", escreveu outra. "Lindos, Deus abençoe vocês", comentou uma fã. "Vocês são demais", falou mais uma. Assista ao vídeo!

