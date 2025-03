Emanuelle Araujo retorna a Salvador e vive maratona intensa: 'Carnaval inesquecível'

Emanuelle Araujo (48) se dividiu entre Rio de Janeiro e Salvador neste carnaval. A atriz fez shows, desfilou como musa e marcou presença nos camarotes mais badalados da folia. A maratona teve uma pausa nessa terça-feira, 5, e será retomada no próximo sábado, 8, em um pós que promete muito.

A estrela participou como musa da banda do Cordão da Bola Preta e foi a principal atração do Baile do Copa, no Copacabana Palace. Já na sua terra natal, capital da Bahia, a soteropolitana celebrou os 40 anos do Axé Music no Axé Pelô, na Praça Tieta, no Pelourinho.

Ela também se apresentou no Palco Rio Vermelho e, pra finalizar a temporada de festas, retorna ao Rio de Janeiro para se apresentar junto com a Orquestra Imperial, no Circo Voador, no sábado, 8, Dia Internacional da Mulher, com uma reedição do show Rita Lee Imperial, com sucessos da diva do rock brasileiro e do seu próprio repertório em um encontro de ritmos e gerações.

Em conversa com a CARAS Brasil, Emanuelle fala com carinho sobre a festa popular no Rio e em Salvador. Pronta para um descanso antes de retomar para o último final de semana de festa, a atriz comemora o carnaval.

"Estou muito feliz de ter circulado nas duas cidades, a minha terra, a Bahia e o Rio de Janeiro, o lugar que eu escolhi para morar, com shows tão importantes e com receptividade do público tão imensa. O Rio de Janeiro foi incrível, o Salvador foi maravilhoso, com shows gratuitos para todos e todas, com praças lotadas, shows em camarote também, então foi um carnaval inesquecível", conta ela.