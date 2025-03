Durval Lelys encerra ressaca de carnaval em São Paulo e revela: 'É minha missão aqui na Terra'

Aos 67, Durval Lelys agitou uma multidão de pessoas no Bloco Quebra Aê, no Ibirapuera, em São Paulo

Durval Lelys (67) encerrou o carnaval de rua de São Paulo, no Ibirapuera, neste domingo, 9, agitando uma multidão com o Bloco Quebra Aê. Uma dos artistas mais queridos da axé music, o artista cantou hits que sempre fazem a trilha sonora da folia de milhões de foliões por todo o Brasil em um show de quase 4 horas seguidas.

Com Amor, Leva Eu, Dança do Vampiro, Bota pra Ferver, Quebra Aê e outros foram apenas algumas das músicas que, apesar das altas temperaturas do Verão paulistano, não fizeram ninguém ficar parado. CARAS Brasil conversou com o artista em seu camarim momentos antes do início da apresentação.

"É muito legal trazer toda a nossa história com Asa de Águia para a grande capital do Brasil que é São Paulo e andar aqui nas ruas desse lugar chique, maravilhoso que é o Parque Ibirapuera, que eu sempre frequento aqui quando venho passeando, fazer compras", conta ele, animado.

"Mmeus amigos também, muitos amigos que moram por aqui, o povão que vem para se divertir com essa festa de rua que em São Paulo cada dia que passa está crescendo mais, trazendo oportunidades para os artistas de todo o Brasil se apresentarem. Então, eu tenho muito agradecimento. A gente está aqui também colaborando, dando a minha colaboração com o Asa de Águia, que todo mundo curte, a grande banda de Carnaval", complementa.

Para dar conta de uma maratona de shows no carnaval, Durval prioriza o cuidado com a saúde mental e alimentação saudável, sempre com uma boa hidratação para deixar o físico em dia. Apaixonado pela axé music, o artista destaca o desejo de retornar a São Paulo no próximo carnaval.

"Cuidar da saúde sempre, bater forte o coração na frente, mostrando que a emoção e a vontade de ser feliz e fazer o certo, ser profissional, é um conjunto de fatores. Mas é fazer o que gosta, seria o resumo de tudo. Eu adoro fazer isso aqui, tocar é a minha sina, é o meu karma, é a minha missão aqui na Terra", finaliza.